Goed nieuws, de échte Ford Mustang blijft gewoon brullen!

Dan hebben we het dus niet over de Mustang Mach-e. Die brult niet en gaat ook nooit brullen…

De elektrische revolutie dendert overal door, maar bij Ford hebben ze een duidelijke grens getrokken: de échte Mustang blijft voorlopig gewoon brullen. Terwijl een merk als Dodge de musclecars de nek omdraait en Chevrolet de Camaro de geschiedenisboeken in schrijft, zegt Ford ronduit NEEN tegen een volledig elektrische ponycar.

CEO Jim Farley verwoordde het vorig jaar nog treffend: “Zolang God en de politici het toestaan, houden wij de verbrandingsmotor in de Mustang.” Dat betekent dus dat de zevende generatie Mustang, mét dikke 5-liter V8, gewoon blijft bestaan zoals we hem kennen. Geen stilte bij het wegrijden, geen gezoem van elektromotoren, maar ouderwets gehamer uit de uitlaat.

De échte Ford Mustang blijft gewoon brullen!

Toch flirt Ford een beetje met de toekomst: er wordt gesproken over hybride varianten en er doken geruchten op over een terugkeer van de GT500 in 2026, mogelijk met elektrische ondersteuning. En dan was er nog die trademark voor “Mach 4”, waar fans meteen visioenen van een Mustang-sedan bij kregen. Alleen al die gedachte doet puristen spontaan steigeren.

Ondertussen zien we de markt steeds verder richting elektrisch schuiven, al gaat dat niet zonder horten of stoten. Volkswagen en Opel trekken hun plannen deels terug omdat de vraag achterblijft, terwijl Tesla laat zien dat zelfs pioniers niet immuun zijn voor afnemende hype. In dat landschap voelt de keuze van Ford bijna rebels: gewoon stug vasthouden aan benzine terwijl de rest met laders en accupakketten goochelt.

Voor Mustang-liefhebbers is het simpelweg goed nieuws. Ze kunnen nog steeds naar de dealer stappen voor een gloednieuwe musclecar met het soort soundtrack dat geen enkele soundgenerator kan evenaren. Het is ook een statement van Ford: de Mustang is meer dan een product, het is een icoon. En dat gooi je niet zomaar op een stekker.

Kortom: de wereld mag dan veranderen, maar de Mustang weigert mee te bewegen. En ergens is dat ook wel verfrissend. Voor de fan is het een geruststelling; voor de rest misschien een relikwie. Maar hé, niet alles hoeft elektrisch te zoemen. Soms mag het gewoon nog even brullen.

Go Ford, go!!