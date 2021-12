Nieuwe Mazda 2 Hybrid komt heel bekend voor

De Mazda 2 Hybrid is de eerste volwaardige hybride van Mazda, met dank aan Toyota.

Badge-engineering, je kent het wel. In het verleden waagde Lancia een poging met de Thema (Chrysler 300C) en Flavia (Chrysler 200). Meer recente voorbeelden zijn de Suzuki Swace (Corolla Touring Sports) en Suzuki Across (RAV4 Plug-in Hybrid). Mazda heeft net als Suzuki een innige samenwerking met Toyota. De Amerikaanse versie van de Toyota Yaris is bijvoorbeeld een Mazda 2.

Mazda 2 Hybrid op basis van Yaris Hybrid

Maar met de nieuwe generatie Mazda 2 zijn de rollen omgedraaid. Nu maakt Mazda gebruik van een Toyota-model. De nieuwe Mazda 2 is namelijk gebaseerd op de huidige generatie Yaris. Hij komt alleen als hybride en verschijnt in het voorjaar van 2022 op de markt. Toyota Motor Europe is verantwoordelijk voor de productie van de Mazda 2 Hybrid.

De aandrijflijn van de Mazda 2 Hybrid wordt volledig overgenomen van de Yaris Hybrid. Onder de motorkap ligt dus een 1.490 cc grote driecilinder benzinemotor met 93 pk aangevuld met een 59 kW sterke elektromotor, samen goed voor 116 pk. De prestaties dan: de sprint van 0 naar 100 km/u kost 9,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 175 km/u.

Remenergie

De werking van de hybride aandrijflijn is gelijk aan die van de Toyota Yaris Hybrid. Je rijdt dus elektrisch weg. Tijdens het vertragen en remmen wordt kinetische energie teruggewonnen als elektrische energie en opgeslagen in een compacte batterij. De elektromotor ondersteunt de benzinemotor of drijft helemaal zelf de voorwielen aan.

Dus de vorige Mazda 2 gaat met pensioen? Voorlopig niet, want in 2022 levert Mazda zowel zijn eigen 2 en de 2 Hybrid op basis van de Yaris Hybrid. Het gamma bestaat volgend jaar uit een Mazda 2 Skyactiv-G 90 met handbak of automaat en deze nieuwe Mazda 2 Hybrid. Details over de line-up en prijzen maakt Mazda op een later moment bekend.

Mazda maakt alleen gebruik van de vijfdeurs Yaris. Van de driedeurs GR Yaris verschijnt geen Mazda-variant. Dat heeft dan weer met CO2-uitstoot te maken.