Waarom de vernieuwde Mazda CX-5 de beste keuze voor jou is

Het kan altijd mooier en beter. Daarom is er de vernieuwde Mazda CX-5.

De Mazda CX-5 is een van de fraaiste auto’s (zo niet de fraaiste) in zijn klasse. Toch kan het altijd beter. Die filosofie houdt ook Mazda erop na. Daarom is er nu de vernieuwde CX-5, waarbij het Kodo-design nog verder geperfectioneerd is.

Mazda heeft voor ieder wat wils met de vernieuwde CX-5. Er zijn namelijk drie nieuwe uitvoeringen, naast de bestaande uitvoeringen: de Newground, de Sportive en de Signature.

Offroad: de Newground

De Newground is de offroad-uitvoering. Deze heeft een stoere uitstraling met zilverkleurige skid-plates voor en achter, een zilverkleurige sierstrip op de zijkant en zwarte spiegels. Verder heeft deze uitvoering groengele accenten in de grille en in het interieur.

Sportief: de Sportive

Voor degenen die de voorkeur geven aan een sportieve uitstraling is er de Sportive-uitvoering. Bij deze uitvoering zijn onder meer de grille, de onderkant van de bumper, de spiegels en de velgen uitgevoerd in hoogglans zwart.

Exclusief: de Signature

De Signature is de topuitvoering van de Mazda CX-5. Deze heeft een exclusieve uitstraling door zijn meegespoten voor- en achterbumpers en dito wielkasten. In het interieur vind je donkerbruine nappalederen bekleding en accenten van echt Japans Sen-hout voor het echte luxe-gevoel.

Standaard al rijk uitgerust

Met één van de bovenstaande uitvoeringen heb je een auto die helemaal past bij je persoonlijke smaak, maar ook standaard is een Mazda CX-5 rijk uitgerust. Voor een vanafprijs van €36.490 krijg je een scala aan veiligheidssystemen, Climate Control met twee zones, een hoogwaardig multimediasysteem en luxe afwerking.

Praktisch

Je hebt minimaal 165 pk met de CX-5, dus qua vermogen kom je nooit iets te kort. De auto is ook praktischer dan ooit, met 550 liter aan bagageruimte. Daarbij kun je met de CX-5 tussen de 1.800 en 2.100 kg trekken. Een vakantie met de caravan is dus geen enkel punt voor de CX-5.

De vernieuwde Mazda CX-5 is dus op alle vlakken in topvorm. Op de website van Mazda kun je alle informatie vinden en jouw Mazda CX-5 samenstellen.