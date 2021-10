3 redenen om te kiezen voor de Mazda CX-30

De Mazda CX-30 is om meer dan 1 reden een opvallende auto in zijn klasse. We zetten drie redenen op een rijtje om te kiezen voor de CX-30.

In het ongekend populaire crossover segment heeft Mazda een uniek model neergezet met de CX-30. Deze fraai gelijnde alleskunner laat een nieuw geluid horen in zijn klasse. Er zijn meer dan genoeg redenen om te kiezen voor de Mazda CX-30. Maar we lichten er drie voor je uit!

De Mazda CX-30 heeft een buitengewoon interieur

De unieke aanpak van Mazda is in de eerste plaats terug te zien in het buitengewone interieur. Dit is ontworpen volgens de Kodo-filosofie, waarin de kunst van het weglaten centraal staat. Dit zorgt voor een rustig interieur.

Tegelijkertijd heeft het binnenste van de CX-30 een rijke uitstraling. Mazda heeft namelijk veel aandacht besteed aan de selectie van hoogwaardige materialen en hoogwaardige afwerking. Het dashboard heeft bijvoorbeeld een natuurlijke nerfstructuur meegekregen. Dit soort details zorgen voor een oogstrelend interieur.

Dat niet alleen, het interieur is ook praktisch. De indeling is zo gekozen dat je als bestuurder centraal wordt geplaatst en blindelings alles kunt vinden.

De Mazda CX-30 is de veiligste auto ter wereld

Nog een reden om voor de CX-30 te kiezen is de veiligheid. De Mazda CX-30 is namelijk de veiligste auto ter wereld voor inzittenden. De CX-30 haalde in de categorie Volwassen Inzittende een score van 99% bij de Euro NCAP crashtest, hoger dan welke andere auto ook. Dit is onder meer te danken aan de Skyactiv-Vehicle Architecture. Dit houdt in dat de carrosserie bijzonder stijf en schokabsorberend is, maar toch lichtgewicht. Daarnaast beschikt de Mazda over een breed scala aan i-Activsense veiligheidssystemen. Die waken over je veiligheid terwijl jij aan het rijden bent.

De Mazda CX-30 is zuiniger dan ooit

Met de e-Skyactiv motoren onderscheidt de Mazda CX-30 zich ook op motorisch vlak. De CX-30 is leverbaar met twee benzinemotoren: de efficiënte e-Skyactive G en de revolutionaire e-Skyactive X. Beide zijn standaard voorzien van mild hybrid-techniek. Daarmee wordt de motor in zwaardere omstandigheden ondersteund .

Het M Hybrid-systeem beschikt over een generator die de remenergie opslaat in de accu. Daardoor is er geen extra belasting en houd je de maximale prestaties tijdens het opladen. Met deze techniek is de Mazda CX-30 zuiniger dan ooit.

De generator zorgt er ook voor dat het start-stop-systeem bijzonder soepel werkt. Een herstart is nauwelijks voelbaar en dankzij het M Hybrid-systeem gaat de CX-30 ook naadloos door de versnellingen.

Dit alles zorgt ervoor dat de Mazda CX-30 een klasse apart is.