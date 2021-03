De Aston Martin F1 Safety & Medical Car zijn hier - Autoblog.nl

Naast Mercedes-AMG is ook Aston Martin is dit F1-seizoen verantwoordelijk voor het leveren van de Safety & Medical Car.

Naast nieuwe poppetjes en auto’s in het veld, is er dit jaar nóg wat anders in de Formule 1. Het aankomende seizoen draagt Aston Martin voor een deel de verantwoordelijkheid om de Safety Cars en Medical Cars te leveren. De Vantage neemt de taak als Safety Car op zich, terwijl de DBX de rol van Medical Car krijgt.

Voorheen was de Mercedes-AMG GT R de Safety Car en een Mercedes-AMG C63 S de Medical Car. Grappig genoeg zal er qua soundtrack weinig veranderen. In alle gevallen gaat het om de geblazen 4.0-liter V8 van AMG. Het is voor het eerst dat Aston Martin dit soort auto’s levert binnen de Formule 1. Aangezien de Safety Cars en Medical Cars van Aston Martin maar een aantal races de verantwoordelijkheid dragen, kun je later in het seizoen alsnog de Mercedes-AMG auto’s in actie zien wanneer ze de taak overnemen.

Aston Martin Vantage Safety Car

De Safety Car komt in handen van Bernd Mayländer. De Duitser zal vast snel wennen aan zijn nieuwe auto van de zaak. Mayländer is al meer dan 20 jaar bestuurder van de Safety Car en heeft vele auto’s zien komen en gaan. Aston Martin levert de auto’s, maar de FIA wijst uiteindelijk een chauffeur aan.

In het geval van slechte weersomstandigheden zul je Richard Darker achter het stuur aantreffen. Deze Britse coureur is verantwoordelijk om het circuit te analyseren als het bijvoorbeeld bijzonder hard regent.

Naast FIA aanpassingen, zoals een rolkooi, hebben er nog meer aanpassingen plaatsgevonden. Zo levert de Aston Martin Vantage Safety Car geen 510 pk, maar 535 pk. Het koppel is met 685 Nm wel hetzelfde gebleven. Daarmee is de nieuwe Safety Car minder krachtig in vergelijking met zijn voorganger. De AMG GT R is standaard goed voor 585 pk.

Er hebben tevens kleine aerodynamische aanpassingen plaatsgevonden om de Vantage wat sneller te maken op het circuit. Net als extra luchtinlaten om de carbon keramische remmen beter te laten koelen.

Aston Martin DBX Medical Car

In de 550 pk sterke Aston Martin DBX Medical Car zitten alle benodigdheden om zo snel mogelijk hulp te verlenen als nodig is. Aan boord van de SUV heb je onder andere een defibrillator, twee brandblussers en een medische kit om te kunnen helpen in het geval van (zware) brandwonden.

Aston Martin heeft de nieuwe Safety Car en Medical Car uitvoerig getest op Silverstone. Met 15.000 testkilometers moet het straks helemaal goed komen. De auto’s zijn op 12 maart als eerste in actie te zien tijdens de pre-season tests in Bahrein.