Waarom niet 90 procent nieuwe auto’s emissievrij in 2035?

Italië gooit de kont tegen de krib voor de Europese autoplannen voor 2035. Een Italiaanse minister vindt 90 procent emissievrij meer dan genoeg.

Altijd weer die vermaledijde Zuid-Europeanen. Ze kunnen al niet met geld omgaan en nu willen ze ook nog eens niet meegaan in de plannen van Timmerfrans! De carnavalsgenieter uit Brussel heeft nou juist zulke mooie plannen om vanaf 2035 in Europa alleen nog maar emissievrije nieuwe auto’s op de markt te hebben.

Bijna alleen maar uitstootvrij dan. Superkleine fabrikanten en super exclusieve snoepjes voor de rijke elite moet natuurlijk wel kunnen. Eerder dit jaar werd de EU het eens over de deadline van 2035.

Dwarse Italianen

Tenminste, dat was het idee. In Italië, waar ze nogal wat auto’s bouwen, zijn ze toch wat minder euforisch over de plannen. De verse premier Giorgia Meloni liet zich al eerder weinig enthousiast uit en transportminister van populistische huize Matteo Salvini was nog minder blij.

Nu komt er nog een zwaargewicht uit het Italiaanse kabinet bij die niet staat te springen. Al is die wat diplomatieker en gaat hij voor concrete voorstellen. Maar goed daar is Antonio Tajani dan ook minister van Buitenlandse Zaken voor. Hij moet het ook echt gaan regelen natuurlijk.

Tegenover krant Corriere Della Sera vraagt Tajani zich hardop af waarom we in Europa niet kiezen voor 90 procent van alle nieuwe auto’s emissievrij in 2035, in plaats van 100 procent.

Eigen belang

Geen gekke gedachte en ook niet zonder eigen belang. De Italiaanse industrie heeft tijd nodig om zich aan te passen. Met 10 procent ruimte voor auto’s op benzine, diesel en, in Italië zeer populair, Metano (LNG), zijn er heel veel banen en bedrijven levensvatbaar te houden in het land van de pizza en pasta.

Economie minister Adolfo Urso valt zijn collega bij. Het tijdspad dat de EU voorstelt is simpelweg niet haalbaar voor een land als Italië. De auto-industrie is dan niet de enige tak van sport waar de Italiaanse regering dan aan denkt. Ook het gebruiken van een elektrische auto is nog wel een uitdaging in Italië.

Minister Urso meldt dat er in Italië 36.000 laadpunten zijn voor EV’s. In Nederland hebben we er op dit moment 90.000. Denk daar dan even bij dat Italië zo’n zeven keer groter is dan ons kikkerlandje en dan krijg je een aardig idee van de uitdaging waar ze voor staan. Nog los van de infrastructurele uitdagingen die daar nog eens bovenop komen. Het stroomnet moet het ook aankunnen, en daar lopen wij nu ook al tegenaan.

Benieuwd of de Italianen hun zin krijgen!