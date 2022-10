Emissievrij wagenpark in 2035, kan dat eigenlijk wel?

Er is een deadline voor wanneer alle auto’s emissievrij zijn: 2035. Is het wel realistisch en zo nee, waar gaan de klappen vallen?

Hot topic voor autoliefhebbers gisteren: vanuit de EU komt is officieel het hoge woord eruit dat auto’s emissievrij moeten zijn in 2035. Vervolgens moet in 2030 al een enorm aantal auto’s met lage(re) emissies op de markt zijn voor een totale reductie van 55 procent uitstoot. Kortom: autofabrikanten moeten alles op alles zetten om zo veel mogelijk hybrides en natuurlijk EV’s op de markt te krijgen.

Emissievrij in 2035, kan dat?

Een goed initiatief zoals een emissievrij wagenpark in 2035 is één, maar haalbaarheid is twee. Bij die laatste worden al wel wat vraagtekens gezet. Met de grondstoffen van nu is het onmogelijk om zo’n groot aandeel auto’s te voorzien van elektrische aandrijving. Denk aan alle stoffen die in een batterij zitten, maar ook alles wat je nodig hebt voor laadkabels. De schaarste is het probleem niet. Die grondstoffen zijn er namelijk wel, maar moeten als de wiedeweerga uit de grond gedolven worden. Dat kan, maar goedkoop wordt dat niet en bovendien moet er dan wel nu wat gebeuren.

Macht

Het merendeel van de zeldzame stoffen die je nodig hebt voor een emissievrij wagenpark in 2035 worden uit de grond gehaald in de Democratische Republiek Congo en China. Vooral China kan een probleem worden. Hoogleraar transitiekunde bij het Erasmus in Rotterdam Jan Rotmans snapt niet dat er niet meer paniek is. Het is gevaarlijk om op China te rekenen. Dat deden we namelijk ook met Rusland en nu dat niet meer politiek het fijnste land is, kunnen we niet meer rekenen op Rusland als gasleverancier. Dus moet je uit andere bronnen gaan putten, wat weer drama’s zoals het Gronings gas oplevert. Hetzelfde kan gebeuren met China, een land dat volgens experts aardig vatbaar is voor machtsvertoon als het aankomt op grondstoffen.

Betaalbaar

Om de vraag in de titel te beantwoorden: ja, de overstap naar emissievrije auto’s in 2035 is mogelijk. De vraag is alleen of het allemaal wel te betalen is. De voorraadkast is te leeg en dus moet je eigenlijk wel rekenen op landen als China. Die willen natuurlijk geen bodemprijzen voor hun spul en dus gaat het hele geintje potentieel erg duur worden. Vervolgens is die prijsstijging het hardst te merken bij de automobilist en ga je enorm veel betalen om te kunnen autorijden. Rotmans durft Nederland en Europa zelfs “ontstellend naïef” te noemen: er moet een voorraad komen. Anders gaat het fout en moet de consument de prijs betalen. Letterlijk. (via de Telegraaf)