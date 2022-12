Italië vindt ban verbrandingsmotoren in 2035 dikke onzin

De Italiaanse minister van infastructuur is geen voorstander van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.

De Italiaanse autoindustrie loopt niet voorop met elektrische auto’s. Dan hebben we het niet alleen over Lamborghini en Ferrari, die nog naar hartenlust V12’s bouwen, maar ook over de volumemerken. Fiat heeft alleen de 500e, terwijl Alfa Romeo nog maar net met plug-in hybrides begonnen is.

Het is dan ook niet zo gek dat de Italiaanse overheid niet staat te springen om een verbod op verbrandingsmotoren. Dat is uiteraard wel wat de EU van plan is in 2035. Italië pleitte er al eerder voor om dit uit te stellen tot 2040 en nu klinken er opnieuw kritische Italiaanse geluiden.

Deze geluiden komen uit de mond van Matteo Salvini, de kersverse minister van infrastructuur. Hij is een beetje de Italiaanse Thierry Baudet, want hij is groot bewonderaar van Poetin.

Dat is niet zijn enige controversiële opvatting. Hij moet ook niets hebben van de ban op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren. Volgens Salvini slaat het in economisch en sociaal opzicht nergens op én helpt het ook niet voor het milieu. Hij spreekt van fundamentalisme.

Net als Baudet is Salvini een fervent voorstander van referenda. Hij pleitte drie maanden geleden al (toen hij nog geen minister was) voor een referendum over de ban op verbrandingsmotoren.

Dat referendum gaat er waarschijnlijk niet komen, maar we kunnen natuurlijk wel hier in de reacties een klein referendum houden. Daar hebben jullie waarschijnlijk geen aansporing voor nodig.