Waarom onderhoud aan bruggen en wegen vertraging gaat oplopen

De Rijksoverheid is er altijd heel goed in het zichzelf ontzettend moeilijk te maken.
Wet DBA. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Het spook van 2025 onder freelancers en ZZP’ers. Sinds dit jaar controleert de Belastingdienst strenger op arbeidsverbanden onder zelfstandigen. Prima, maar in plaats van dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen zie je dat ze vooral ze de makkelijke weg kiezen: zelfstandigen dumpen in plaats van zoeken naar goede freelance constructies. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook gewoon bij overheidsinstanties. Lekker makkelijk, toch?
ZZP: het verboden woord van 2025
Daarmee bijt de Rijksoverheid zichzelf in de kont, want de film die zich over een paar jaar gaat afspelen in de Tweede Kamer kan je nu al voorspellen: Kamerleden die roepen hoe dit heeft kunnen gebeuren dat organisaties vastlopen door een gebrek aan personeel omdat al die zelfstandigen eruit zijn geknikkerd. Dat brengt ons bij Rijkswaterstaat, die ook werken met flexibele ZZP’ers.
Rijkswaterstaat (RWS) moet per 31 december afscheid nemen van honderden zelfstandigen. Daarover schrijf de Telegraaf. Rijkswaterstaat hanteert een intern puntensysteem om te bepalen of iemand nog als zelfstandige mag werken. Minder dan 44 punten? Geen probleem. Boven de 70? Dan is het einde verhaal. “Maar hoe die punten worden toegekend, is compleet onduidelijk,” zegt Anna*, een capaciteitsadviseur. “Het hangt af van wie het formulier invult. De ene manager scoort 40 punten, de andere 100 voor exact dezelfde functie.”
Personeel weg, werk komt stil te liggen
Zo moet een zelfstandig ingenieur, werkzaam aan beweegbare bruggen en sluizen, binnenkort vertrekken. Zijn werk zou in in principe overgedragen moeten worden, maar er is simpelweg geen opvolger. Veel zelfstandigen krijgen volgens betrokkenen “zachte dwang” om via een detacheringsbureau te blijven werken. Wie dat niet wil, kan vertrekken. Detacheringsbureaus dansen sowieso op tafel dit jaar, die zijn de grote winnaars van deze hele wet DBA-toestand. De zelfstandige kan dan doorwerken, maar het bureau snoept een deel van het uurtarief op.
Ga dan in dienst hoor ik je denken. Maar dit is nauwelijks mogelijk in het geval van Rijkswaterstaat. De overheidsorganisatie zit midden in een reorganisatie waarin juist minder ambtenaren gewenst zijn.
De overheid wil minder vast personeel in dienst, maar zzp’ers zijn ook niet meer welkom. Het gevaar dreigt dat onderhoud straks stil komt te liggen door dit zelf gecreëerde probleem van de Rijksoverheid.
En daar wringt de schoen. De meeste zzp’ers bij Rijkswaterstaat zijn specialisten met unieke kennis van tunnels, bruggen en sluizen. Als die vertrekken, is er simpelweg niemand die hun werk kan overnemen. Nieuwe mensen aannemen kost tijd, en het inwerken nog veel meer.
Volgens insiders kunnen sommige onderhoudsprojecten zomaar maanden vertraging oplopen. En dat betekent: meer files, meer stremmingen op het water en minder veiligheid. Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet volledig stopt met zzp’ers, maar in lijn met wet- en regelgeving moet handelen. Hoeveel mensen uiteindelijk vertrekken, weet de dienst nog niet.
Reacties
verdebosco zegt
Laat Centrum-Rechts het maar oplossen. Ultrarechts heeft niets gebracht.
potver7 zegt
15 jaar centrum-rechts daarvoor anders ook niet hoor. Je kunt een hoop van die ultrarechtse kleuterklas vinden, maar die zijn niet verantwoordelijk voor deze puinhoop…
koen0373 zegt
Het probleem is volgens mij dat bij Rijkswaterstaat de directie bestaat uit voormalige defensie bobo’s en een ex-NCTV’er.
Een paar onafhankelijke ingenieurs op die plaatsen in plaats van Algemene Bestuursdienst marionetten en een totalitaire controle muts zou de organisatie wellicht beter kunnen laten draaien.
PunicaOase zegt
Is er nog iets dat niet ‘vastloopt’ in dit landje? Er lijkt wel een tekort aan alles..
Tonnie zegt
Het “omzeilen” van die wet dba hoeft niet zo moeilijk te zijn volgens mij, zeker niet bij zo’n organisatie als RWS. Schrijf een specifieke opdracht voor bouw of onderhoud aan bv. een brug en er zou niets aan de hand hoeven te zijn? Sowieso zou er een exceptie voor specifieke kennis opgenomen moeten worden. Voor veel van deze functies is het salaris bij het Rijk niet voldoende om te concurreren in de markt. Dan haal je vrijwel nooit een echt geschikte collega uit de markt. Ik vind het wel vreemd dat RWS afscheid wil/moet nemen van honderden ZZP’ers, maar geen ruimte heeft voor vast personeel. Laat alle kennis dan maar de deur uitlopen, dan kun je straks helemaal opnieuw beginnen met x2 aan FTE’s om het wiel opnieuw uit te vinden.
pignon zegt
De burger schreeuwt constant ‘meer controle’, ‘hard optreden’, ‘zero tolerance’. Ook dit is een van de gevolgen van dom schreeuwen. Er is geen redelijkheid meer.
potver7 zegt
Precies dat dus. Typisch gevolg van het neo-liberale gedachtengoed waar Nederland al ruim 25 jaar in meerderheid op stemt, en waarvan vervolgens de ongewenste neveneffecten moeten worden rechtgezet. Dan moet je niet zeuren dat er dingen spaak lopen.