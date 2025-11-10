Waarom onderhoud aan bruggen en wegen vertraging gaat oplopen

De Rijksoverheid is er altijd heel goed in het zichzelf ontzettend moeilijk te maken.

Wet DBA. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Het spook van 2025 onder freelancers en ZZP’ers. Sinds dit jaar controleert de Belastingdienst strenger op arbeidsverbanden onder zelfstandigen. Prima, maar in plaats van dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen zie je dat ze vooral ze de makkelijke weg kiezen: zelfstandigen dumpen in plaats van zoeken naar goede freelance constructies. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook gewoon bij overheidsinstanties. Lekker makkelijk, toch?

ZZP: het verboden woord van 2025

Daarmee bijt de Rijksoverheid zichzelf in de kont, want de film die zich over een paar jaar gaat afspelen in de Tweede Kamer kan je nu al voorspellen: Kamerleden die roepen hoe dit heeft kunnen gebeuren dat organisaties vastlopen door een gebrek aan personeel omdat al die zelfstandigen eruit zijn geknikkerd. Dat brengt ons bij Rijkswaterstaat, die ook werken met flexibele ZZP’ers.

Rijkswaterstaat (RWS) moet per 31 december afscheid nemen van honderden zelfstandigen. Daarover schrijf de Telegraaf. Rijkswaterstaat hanteert een intern puntensysteem om te bepalen of iemand nog als zelfstandige mag werken. Minder dan 44 punten? Geen probleem. Boven de 70? Dan is het einde verhaal. “Maar hoe die punten worden toegekend, is compleet onduidelijk,” zegt Anna*, een capaciteitsadviseur. “Het hangt af van wie het formulier invult. De ene manager scoort 40 punten, de andere 100 voor exact dezelfde functie.”

Personeel weg, werk komt stil te liggen

Zo moet een zelfstandig ingenieur, werkzaam aan beweegbare bruggen en sluizen, binnenkort vertrekken. Zijn werk zou in in principe overgedragen moeten worden, maar er is simpelweg geen opvolger. Veel zelfstandigen krijgen volgens betrokkenen “zachte dwang” om via een detacheringsbureau te blijven werken. Wie dat niet wil, kan vertrekken. Detacheringsbureaus dansen sowieso op tafel dit jaar, die zijn de grote winnaars van deze hele wet DBA-toestand. De zelfstandige kan dan doorwerken, maar het bureau snoept een deel van het uurtarief op.

Ga dan in dienst hoor ik je denken. Maar dit is nauwelijks mogelijk in het geval van Rijkswaterstaat. De overheidsorganisatie zit midden in een reorganisatie waarin juist minder ambtenaren gewenst zijn.

De overheid wil minder vast personeel in dienst, maar zzp’ers zijn ook niet meer welkom. Het gevaar dreigt dat onderhoud straks stil komt te liggen door dit zelf gecreëerde probleem van de Rijksoverheid.

En daar wringt de schoen. De meeste zzp’ers bij Rijkswaterstaat zijn specialisten met unieke kennis van tunnels, bruggen en sluizen. Als die vertrekken, is er simpelweg niemand die hun werk kan overnemen. Nieuwe mensen aannemen kost tijd, en het inwerken nog veel meer.

Volgens insiders kunnen sommige onderhoudsprojecten zomaar maanden vertraging oplopen. En dat betekent: meer files, meer stremmingen op het water en minder veiligheid. Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet volledig stopt met zzp’ers, maar in lijn met wet- en regelgeving moet handelen. Hoeveel mensen uiteindelijk vertrekken, weet de dienst nog niet.