Deze knotsgekke Lambo staat nu te koop in Nederland

Voor de hoofdprijs…

Weet je nog dat we in september over een knotsgekke Diablo schreven, die geveild werd in Zwitserland? Kennelijk was het Douwe Leitner die het hoogste bod uitbracht, want deze auto staat nu gewoon te koop in Alkmaar.

Leitner heeft altijd een neusje voor obscure auto’s, en dat is deze Diablo zeker. Het betreft namelijk een Diablo ‘Evolution GTR’. Dit was geen officiële variant, maar een creatie van Affolter, Lamborghini-importeur in Zwitserland en tevens tuner.

Als je vandaag de dag een Lamborghini Diablo gaat pimpen, zou dat heiligschennis zijn, maar dit is allemaal in period gedaan. Het blijft natuurlijk foute tuning, maar het is wel geheel in de stijl van de vroege jaren ’90. Dit is gewoon heel erg cool.

Affolter heeft zich niet ingehouden en de auto van een compleet andere koets voorzien, inclusief een joekel van een spoiler. Deze lijkt geïnspireerd op de Ferrari F50, maar zoals een lezer terecht opmerkte onder het vorige artikel: de Vector WX-3 was eerder. En nu we het toch over vergeten sportwagens uit de jaren ’90 hebben: ook de Schuppan 962CR had al eerder een vergelijkbare spoiler.

Deze Diablo valt verder op met zijn kleurstelling. De auto is uitgevoerd in Viola Metallic, een iconische kleur die we kennen van de Diablo SE30. In dit geval zijn ook de velgen uitgevoerd in deze Viola. Om het feest compleet te maken is het interieur uitgevoerd in blauw alcantara.

Deze extravagante Diablo heeft 33.841 kilometer op de teller en komt volgens de beschrijving zelfs van de eerste eigenaar. De vraagprijs is, hou je vast… €595.500. Toevallig weten we ook wat Leitner voor deze auto betaald heeft. Hij kocht deze Diablo op de veiling voor €367.882. Er zit dus een flinke marge op…