Deze knotsgekke Lambo staat nu te koop in Nederland

Weet je nog dat we in september over een knotsgekke Diablo schreven, die geveild werd in Zwitserland? Kennelijk was het Douwe Leitner die het hoogste bod uitbracht, want deze auto staat nu gewoon te koop in Alkmaar.
Leitner heeft altijd een neusje voor obscure auto’s, en dat is deze Diablo zeker. Het betreft namelijk een Diablo ‘Evolution GTR’. Dit was geen officiële variant, maar een creatie van Affolter, Lamborghini-importeur in Zwitserland en tevens tuner.
Als je vandaag de dag een Lamborghini Diablo gaat pimpen, zou dat heiligschennis zijn, maar dit is allemaal in period gedaan. Het blijft natuurlijk foute tuning, maar het is wel geheel in de stijl van de vroege jaren ’90. Dit is gewoon heel erg cool.
Affolter heeft zich niet ingehouden en de auto van een compleet andere koets voorzien, inclusief een joekel van een spoiler. Deze lijkt geïnspireerd op de Ferrari F50, maar zoals een lezer terecht opmerkte onder het vorige artikel: de Vector WX-3 was eerder. En nu we het toch over vergeten sportwagens uit de jaren ’90 hebben: ook de Schuppan 962CR had al eerder een vergelijkbare spoiler.
Deze Diablo valt verder op met zijn kleurstelling. De auto is uitgevoerd in Viola Metallic, een iconische kleur die we kennen van de Diablo SE30. In dit geval zijn ook de velgen uitgevoerd in deze Viola. Om het feest compleet te maken is het interieur uitgevoerd in blauw alcantara.
Deze extravagante Diablo heeft 33.841 kilometer op de teller en komt volgens de beschrijving zelfs van de eerste eigenaar. De vraagprijs is, hou je vast… €595.500. Toevallig weten we ook wat Leitner voor deze auto betaald heeft. Hij kocht deze Diablo op de veiling voor €367.882. Er zit dus een flinke marge op…
Reacties
Loek zegt
De ombouw is niet mijn ding, maar het valt me vooral op dat Viola SE30 zo’n prachtige kleur blijft. Jay Kay, die voor mij de kleur (en de Diablo SE30) überhaupt op de kaart zette vanwege Cosmic Girl, heeft nu ook deze kleur (of iets heel vergelijkbaars) op zijn F355. Echt heel fraai.
McShineBXL zegt
Ah je kijkt ook Youtube!
b00st zegt
Stevige markup.
Ton zegt
Zwitserland is geen EU
Dus 10% importheffing en dan nog even de btw
Dan kost ie al 490.000,-
reactief zegt
En veilingkosten er nog bij?
Vraag me wel af hoe het met BTW zit omdat het geadverteerd wordt als een marge auto en de exportprijs gelijk is.
zjos zegt
Ik vind hem wel wat hebben en zeker niet verkeerd. Maar ik ben ook een beetje een purist en als ik geld ging stuk slaan op een klassieke Diablo had ik hem toch graag wat origineler.
Jansen zegt
Kamerbreed tapijt.