Als je de trap niet opkomt, dan ga je maar Le Mans rijden?

Wat moet een Chinese SUV-bouwer in de legendarische 24 uur van Le Mans?

Als je de op drie na grootste automaker van China bent, dan heb je misschien ietwat last van de drang om te bewijzen dat je meetelt. Chery, dat zich achter BYD, Geely en Changan moet scharen, lijkt in ieder geval de behoefte te voelen om aan de wereld te tonen waar het toe in staat is.

De vorige poging hiertoe verliep niet geweldig. De Fulwin X3L redde het niet om de 999 treden van de “hemelse ladder” op de Tianmen Mountain te beklimmen, iets wat jaren geleden een koud kunstje leek voor Range Rover. Maar Chery laat zich niet zomaar van de weg drukken. De volgende plannen staan alweer klaar: het is tijd om over één van ’s werelds bekendste races te struikelen: De autogigant duwt eigen luxemerk Exeed naar de startlijn van de 24 uur van Le Mans.

Ergens binnen vijf jaar

Maar waar de Chinezen doorgaans erg snel kunnen schakelen, neemt Chery de tijd. We hoeven in 2026 nog geen Exeed op het Franse circuit te verwachten. De autobouwer heeft alleen nog een deal ondertekend met race-organisator Automobile Club de l’Ouest, waarin staat dat het ergens binnen nu en vijf jaar wel moet gaan gebeuren.

Exeed geeft aan dat het niet zonder een gedegen voorbereiding aan de race wil deelnemen en start daarom met een eigen raceklasse ‘Exeed Unified Race series’. Het wil daarmee snel ervaring opdoen. Ook moet het helpen met het verbeteren van de technologie en mogelijk zelfs racetalenten opleveren die in de 24-uursrace achter het stuur van de Exeed kunnen plaatsnemen.

Maar dan zijn we er nog niet, want naar aanleiding van hetgeen geleerd is uit de eigen raceklasse, is Chery voornemens om deel te gaan nemen aan de uit zes races bestaande Asian Le Mans Series. Deze klasse is specifiek bedoeld voor Aziatische racewagens en vindt voornamelijk plaats in de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië.

Exeed in de LMP- of GT-klasse?

Pas daarna komt de 24 uur van Le Mans in beeld. Tegen die tijd zal ook pas duidelijk worden op welke raceklasse Chery zich richt. Het Chinese bedrijf laat zich waarschijnlijk sturen door de technische ontwikkelingen die het doormaakt en de successen die ermee geboekt worden, want het laat nog nergens weten of het zich op bijvoorbeeld de Le Mans Prototype 1 klasse (LMP1) richt.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is allemaal behoorlijk ambitieus voor een merk dat voornamelijk grote en luxe SUV’s bouwt. Daarnaast kun je ook stellen dat het allemaal wat vreemde stappen zijn. Meedoen aan Dakar zou bijvoorbeeld al beter passen…

Eerste Chinese merk

Als het Chery lukt om met Exeed om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, is het mogelijk het eerste Chinese merk dat dit voor elkaar krijgt. Maar vijf jaar is lang en onder andere Geely is niet vies van een beetje concurrentie. Het is tot dusver namelijk de enige Chinese autogigant die ook daadwerkelijk met eigen auto’s heeft meegedaan aan meerdere raceklasses.

Vreemd genoeg koos Geely in 2019 ervoor met Lynk&Co de racerij in te stappen. Het bouwde in samenwerking met het Zweedse Cyan Racing de Lynk&Co 03 TCR, die in 2023 zelfs nog een update kreeg. Van 2019 tot 2025 racete de auto mee in zowel de WTCR als de FIA TCR World Tour.