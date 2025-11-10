Consumentenbond sleept BMW voor de rechter

De Consumentenbond en Stichting Car Claim hebben de aanval geopend op BMW.

De organisaties dagen de Duitse autobouwer voor de rechter vanwege het gebruik van zogeheten sjoemelsoftware in dieselmodellen. Volgens hen heeft BMW jarenlang de milieuprestaties van zijn auto’s veel rooskleuriger voorgesteld dan ze werkelijk waren. Dat kennen we natuurlijk van Volkswagen, Peugeot, Citroën, maar nu dus ook BMW.

Uit onderzoeken van onder meer Car Claim en diverse Europese instanties blijkt dat BMW software gebruikte die tijdens officiële testprocedures de uitstoot kunstmatig omlaag bracht. Zodra de auto van de testbank af rolde, gingen de emissies echter weer de lucht in. Klinkt bekend?

100.000 Nederlandse BMW’s verdacht

Het zou gaan om zo’n 100.000 BMW’s en MINI’s die tussen 2009 en 2019 in Nederland zijn verkocht. Die auto’s voldeden op papier aan de uitstootnormen, maar blijken in de praktijk aanzienlijk meer stikstofoxiden uit te stoten. Stichting Car Claim eist dat BMW deze auto’s terugroept en aanpast, zonder dat het rijplezier of de prestaties daaronder lijden. Daarnaast moet er volgens de organisatie een schadevergoeding komen voor consumenten die een “sjoemeldiesel” hebben gekocht zonder dat te weten.

“Schaamteloos misleid”

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, draait er niet omheen: “Het is schaamteloos hoe BMW zowel de keuringsinstanties als consumenten om de tuin heeft geleid. Het bedrijf moet verantwoordelijkheid nemen en consumenten compenseren.”

Car Claim-voorzitter Guido van Woerkom hoopt op een schikking. Hij verwijst daarbij naar Volkswagen, waar het ook tot een schikking kwam. Of BMW ook op deze manier met de billen bloot gaat is nog maar de vraag.

Tot nu toe houdt de Duitse autofabrikant de kaken stijf op elkaar en lijkt een gesprek niet aan de orde. De fabrikant heeft in het verleden wel erkend dat er “technische onregelmatigheden” zijn geweest, maar ontkende dat er sprake was van verboden manipulatiesoftware.

De rechter zal nu moeten bepalen of BMW inderdaad over de schreef is gegaan en, zo ja, wat dat betekent voor de tienduizenden eigenaren in Nederland. Wie wil weten of zijn BMW of MINI onder de claim valt, kan via de Consumentenbond of de website van Dieselclaim een kentekencheck doen.

Zo zien we 10 jaar na de oorspronkelijke blootlegging van Volkswagen-dieselgate dat we het er nog steeds over hebben. In dit geval bestempelt men BMW als de boeman. Het is afwachten hoe deze zaak zich gaat ontvouwen.