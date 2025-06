Onderhoud voor deze klassieker gaat een stukje makkelijker worden

Het behoud van klassiekers wordt mettertijd lastiger, maar het merk achter de klassieke ‘Japanse Ferrari’, de Honda NSX, helpt.

Over bijna elke auto bestaan wel leuke, soms ietwat nutteloze feitjes. Autoliefhebbers smullen er vaak van om kennis op te doen over dit soort dingen. Ook dat heeft lagen: er zijn bepaalde auto’s waar de bekende feitjes bijna bekender zijn dan de auto zelf. Denk maar eens mee: met de tips ‘Japanse Ferrari’, ‘benchmark voor de McLaren F1’ en ‘ontwikkeling met hulp van Ayrton Senna’ (en toegegeven, de foto boven het artikel), heb je volgens mij al snel een idee waar het over gaat.

Honda NSX

Uiteraard, het is de Honda NSX. Eén van de auto’s die moest helpen om Honda’s stoffige imago af te schudden door te laten zien wat de Japanners technisch voor elkaar konden boksen. Het algehele karakter van de NSX zorgde voor die bijnaam ‘Japanse Ferrari’, want mede dankzij veel persmateriaal in het rood en de vormgeving leek de NSX ook wel wat op de Ferrari’s uit zijn tijd. Net als die Ferrari’s lag de motor, een 3.0 liter grote V6, in het midden. Sommige mensen vonden de NSX echter beter dan de Ferrari-modellen van des tijds. Daar komt het feit dat Gordon Murray de NSX gebruikte om de McLaren F1 te benchmarken. Als in, de F1 moest de balans kunnen evenaren van de NSX. En ja, de NSX stamt uit de tijd dat Honda samenwerkte met McLaren in de Formule 1 en aangezien we het hebben over 1990, was Ayrton Senna volop betrokken bij de renstal. Nou heeft Senna niet de hele auto ontworpen, maar wel feedback kunnen geven over hoe het rijdt en wat er beter kon.

Klassieker

Is de Honda NSX al een klassieker? Nou, de auto debuteerde 36 jaar geleden, dus qua leeftijd al zo goed als. Het cv klopt ook. Een standaard NSX kan je nog oppikken voor een bedrag met vijf cijfers, maar voor een NSX Type-R lukt dat al niet meer. De eerste generatie (NA1 of pre-facelift) doet gemiddeld zo’n 350.000 euro en de laatste keer dat een NSX-R facelift (NA2) is verkocht, leverde deze 950.000 euro op. Zo’n dure auto verdient op en top onderhoud, maar ja: het blijft een bijna 40 jaar oude auto waar schaarste, ook in onderdelen, toch een probleem wordt. Honda denkt mee en lost het op.

Nieuwe onderdelen

Honda is namelijk druk bezig met het behoud van hun oude auto’s. In het voorjaar van 2026 zal het merk de catalogus van nieuw gebouwde onderdelen compatibel met oudere modellen, flink vergroten. Honda meent dat ze dit tegenwoordig veel uitgebreider en efficiënter kunnen doen dankzij nieuwe technologieën als 3D-printen. Niet uniek voor Honda, maar wel een mooie manier om de toch vrij waardevolle youngtimers en klassiekers van het merk in leven te houden. We zien ze liever onderhouden dan onder een andere Honda op een schroothoop.

Honda NSX-restauratie

In eerste instantie lijkt het alsof Honda het brengt als slecht nieuws: ze gaan stoppen met het NSX Refresh Program dat zich sinds 1993 bezig houdt met NSX’en bijhouden. Dit was een selectie speciaal opgeleide monteurs uit Japan die elke NSX van nieuw leven konden voorzien, maar door het vrij selecte aantal monteurs was dit een kostbare service. Vandaar dat Honda dit programma uit de lucht haalt en vervangt met een vergelijkbare onderdelenlijn als eerder genoemd. Specifieke onderdelen voor de NSX die op maat gemaakt kunnen worden, en zo breder verspreid kunnen worden. Dit opent de mogelijkheid voor monteurs of restaurateurs om die onderdelen aan te kunnen bieden buiten Japan. Dan wordt (hopelijk) voor NSX-eigenaren het vinden van goede onderdelen een stuk makkelijker.

Laten we toch hopen dat het ervoor zorgt dat de Honda NSX nog lang en gelukkig leeft, want wat wordt ‘ie mooi oud. Foto’s komen trouwens uit een artikel van vorig jaar, toen Ayrton’s persoonlijke NSX te koop stond.