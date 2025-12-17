VW Touareg in de uitverkoop: tot €10.000 goedkoper

Met het einde van de productie in zicht kun je ‘goedkoop’ een Touareg scoren.

De Volkswagen Touareg begint ook een dagje ouder te worden. De huidige generatie is alweer 7 jaar op de markt. Nu hoeft dat nog niet het einde te betekenen, want Porsche gaat de komende jaren nog vrolijk door met de Cayenne. Volkswagen kiest echter voor een andere route en neemt binnenkort afscheid van de Touareg.

Om de laatste Touaregs de deur uit te krijgen, gaat Volkswagen nog even met korting strooien. Per 1 januari worden de prijzen verlaagd. Vervolgens heb je nog een kleine drie maanden de kans om een Touareg te bestellen, zolang de voorraad strekt.

De Touareg is straks verkrijgbaar vanaf €84.990. Nog steeds een hoop geld, maar je bent wel €5.000 goedkoper uit. Voor dat bedrag krijg je de 3,0 liter V6 eHybrid, met 381 pk en 600 Nm koppel.

Daarnaast is er ook nog de Touareg R, die 462 pk uit dezelfde V6 haalt. Deze is €10.000 goedkoper geworden, met een prijskaartje van €94.990. En voor €99.900 heb je de Touareg R Edition, die echt BOMVOL is.

In maart zal het doek definitief vallen voor de Volkswagen Touareg. Of nou ja, definitief… Er zit een elektrische ID. Touareg in de pijplijn. Dit wordt naar verluidt het eerste model op het nieuwe SSP-platform. Dat zal nog wel even duren, want de ontwikkeling van dit platform heeft de nodige vertraging opgelopen. De ID. Touareg gaan we waarschijnlijk niet voor 2029 zien.