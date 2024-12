Waarom post Ford opeens anti-Israël berichten op X?

Nee, het was geen eerbetoon aan Henry Ford.

Zoals jullie weten heeft Twitter sinds de overname door Elon Musk de vrijheid van meningsuiting enorm hoog in het vaandel staan. Vooral als deze extreem-rechts is, maar dat terzijde. Als je bijvoorbeeld wil zeggen dat Israël een terroristische staat is, dan mag dat gewoon.

Als je iets dergelijks leest op X kijkt niemand raar op, maar de afzender is deze keer wel opmerkelijk. De tweets ‘Israel is a terrorist state’, ‘Free Palestine’ en ‘ALL EYES ON GAZA’ zijn namelijk afkomstig van het officiële account van Ford. Nu weten we dat Henry Ford geen fan was van Joden, maar dit hadden we toch niet verwacht.

Zoals je misschien al kon raden zijn deze berichten ook niet geplaatst door de social mediastagiair van Ford, maar het account (met 1,5 miljoen volgers) is gehackt. Ford kon echter snel ingrijpen, want de berichten waren in no-time weer verwijderd. Het kwaad was echter al geschied: via screenshots werden de berichten alsnog verspreid.

Om alle twijfel weg te nemen heeft Ford een statement geplaatst waarin ze duidelijk maken dat deze berichten NIET door hen geautoriseerd of geplaatst zijn. Ze weerspiegelen ook niet de opvattingen van Ford. Uiteraard valt dit bij sommigen ook weer verkeerd, want als je niet pro-Palestijns bent steun je natuurlijk genocide…