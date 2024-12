Bij deze merken betaal je allemaal géén BPM op EV’s

We maken de balans op: welke merken nemen de BPM op EV’s allemaal voor eigen rekening per 1 januari?

Volvo was een ware trendsetter, door als eerste de komende BPM op elektrische auto’s voor eigen rekening te nemen. Het gaat om een relatief kleine korting van €667 (dat is het vaste bedrag voor EV’s), maar ‘geen BPM’ klinkt natuurlijk wel lekker. Zoals we al verwachtten hebben aardig wat merken het voorbeeld van Volvo gevolgd.

Volkswagen heeft er lang over na moeten denken, maar op de valreep melden ook zij dat ze de BPM compenseren. We gaan ervanuit dat zij de laatsten zijn, dus dit is een mooi moment op de balans op te maken. Bij welke merken wordt de BPM niet doorberekend en blijft de prijs gelijk?

Wij hebben het allemaal voor jullie uitgezocht en kwamen uit het op het volgende lijstje:

Abarth

Audi

Fiat

Jeep

Lexus

Peugeot

Toyota

Volkswagen

Volvo

Toyota en Lexus houden ook de prijzen van de plug-in hybrides gelijk, want die veranderen eveneens per 1 januari. Dat gaat echter vaak om kleinere bedragen. Zo wordt de BPM van de Lexus NX 450h+ maar zo’n €100 hoger. Bij sommige PHEV’s van Toyota’s loop het verschil wel op tot €694, dus dan is het al meer de moeite waard.

Of deze BPM-korting het verschil gaat maken? Waarschijnlijk niet, maar als je toch al van plan was een EV van een van deze merken te kopen kun je toch mooi €667 in je zak houden.