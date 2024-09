Ford: no more boring cars!

Ford roept wat Toyota jaren geleden ook riep: no more boring cars! Want Ford stopt met saaie auto’s bouwen.

We kennen Ford toch als een merk dat jarenlang heerlijke rijdersauto’s op de markt heeft gebracht. Maar zoals alle merken is ook Ford zoekende. We moeten allemaal elektrisch gaan rijden en de eisen voor elke nieuw verkochte auto worden steeds hoger.

Dat heeft er bij Ford bijvoorbeeld al in geresulteerd dat we afscheid hebben moeten nemen (of heel binnenkort gaan nemen) van hardlopers als de Fiesta, de Focus en de Mondeo.

Veel kritiek

Op het van de markt halen van modellen als de Focus en de Fiesta is veel kritiek. De auto’s waren geliefd bij vele klanten, maar het is gewoon niet de moeite waard om geld in deze modellen te stoppen. Daarnaast is Ford gestopt met saaie auto’s bouwen.

We stappen uit de saaie-auto-business en stappen over op de iconische-auto-business. We hebben altijd geconcurreerd in het hart van de personenautomarkt, wat niet zo goed uitpakte voor de Mondeo, de Focus en de Fiesta. Ze waren geliefd bij veel klanten, maar ze konden nooit een grotere kapitaalallocatie rechtvaardigen – in tegenstelling tot bedrijfsvoertuigen CEO Jim Farley gaat alleen nog maar iconische auto’s bouwen bij Ford.

Volkswagens met Ford logo

No more boring cars dus… Iconische Volkswagens in een Ford jasje dus? De Ford Explorer is een omgekatte Volkswagen ID.4 en de Ford Capri een Volkswagen ID.5. Iconisch hoor.

Om nog maar te zwijgen van de gotspe om namen als Mustang en Capri te misbruiken voor elektrische auto’s die niets met het origineel te maken hebben… Wellicht heeft Farley wel een iets andere definitie van saaie auto’s…

Ja maar…

De CEO van Ford laat weten die saaie auto’s ook niet te bedoelen. Hij denkt meer aan iconische auto’s als de Ford Bronco en de de Raptor. Auto’s die we in Europa overigens maar weinig zien, want te duur.

De best verkochte modellen in Europa zijn geen SUV’s of pick-ups, maar een Dacia Sandero, een Volkswagen Golf en de Renault Clio. Nogal een risico voor Ford om dan juist op ons continent te gokken op een Ford Puma, Kuga, Mustang Mach-e en een paar op Volkswagen gebaseerde auto’s.

Nou we nemen in ieder geval voor kennisgeving aan dat Ford zelf roept dat er geen saaie auto’s meer komen, maar we nemen het vooralsnog wel met een korreltje zout…

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @pinquinman18