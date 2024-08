Ford stopt per direct met woke zijn

Ford wil niet meer gezien worden als een woke bedrijf, dus een regenboog gaan we niet meer zien bij Ford.

Racisme en discriminatie uitbannen is uiteraard een goede zaak, maar je kan er ook in doorschieten. Veel mensen vergeten dat positieve discriminatie ook discriminatie is. En er lijkt juist extra nadruk gelegd te worden op geslacht en huidskleur, terwijl dat in een ideale wereld geen factor zou moeten zijn.

In de bedrijfswereld is diversiteit een belangrijk speerpunt van de PR-activiteiten. Merken doen het uiterste best om te laten zien hoe inclusief ze wel niet zijn. Ford doet nu echter het tegenovergestelde: ze gaan stoppen met diversiteitsprogramma’s.

Ford trekt zich bijvoorbeeld terug uit de Human Right Campaign Index, die bijhoudt hoe goed bedrijven omgaan met LHBTQ-personeel. Ook stopt Ford met het sponsoren van evenementen ter bevordering van diversiteit. Bovendien worden er geen diversiteitsquota meer opgelegd aan dealers en leveranciers.

Deze acties staan haaks op wat we tegenwoordig verwachten van grote bedrijven, maar toch komt dit niet helemaal uit de lucht vallen. Dit heeft alles te maken met de Amerikaanse politiek. Vanuit de conservatieve hoek wordt er namelijk flink campagne gevoerd tegen woke bedrijven, met name door ene Robby Starbuck (zonder s).

Voor bedrijven met een grote conservatieve klantenkring is het nu opeens niet meer zo interessant om te hameren op diversiteit. Zo maakten eerder Harley Davidson en John Deere al bekend dat ze stoppen met initiatieven rondom dit thema. En nu volgt dus ook Ford.

Het is wel interessant om te zien hoe makkelijk bedrijven de normen en waren die ze eerst hoog in het vaandel hadden staan overboord gooien. Dat geeft wel aan hoe oprecht bedrijven zijn met dit soort initiatieven.

Via: Reuters