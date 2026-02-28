Speciale BMW 8 serie Jeff Koons Art Car blijkt enorm afschrijvingskanon!

De BMW X Jeff Koons zoekt nog altijd naar een nieuwe eigenaar.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 21 februari 2026. Nadat de veiling was afgelopen is het artikel bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd.

Dankzij een stel populaire leaseauto’s die in de goedkoopste uitvoering al in een groenige kleur worden gespoten, fleurt het Nederlandse wagenpark iets meer op. Toch heeft het merendeel van de Nederlandse auto’s nog altijd saaie kleuren zoals wit, zwart of grijs. Gelukkig blijven er kleurrijke auto’s bestaan die het straatbeeld in ons landje op zijn kop zetten, zoals deze zeer gelimiteerde BMW X Jeff Koons te kopen. Toch wilde niemand deze 8 Serie écht hebben bij een veiling.

De BMW X Jeff Koons is één van de vele Art Cars in de BMW-geschiedenis. Het project kwam in 2022 uit en was destijds de duurste BMW van het moment. Op prijzen komen we later, eerst de leuke materie. Het kunstobject van Koons is bijvoorbeeld in de basis een BMW M850i xDrive Gran Coupé.

Onder de felgekleurde motorkap met BMW-propeller huist een 4,4-liter turbo-V8 die 530 pk en 750 Nm naar alle wielen stuurt. 0 naar 100 km/u is dan ook al mogelijk in minder dan vier seconden.

Goed werk heeft tijd nodig

Rondom is de Art Car lekker kleurrijk en voorzien van stripfiguuranimaties, zoals de explosie op de achterkant of het bekende ‘POW!’ op de flank. Deze laklaag is volledig met de hand aangebracht. Professionals hebben meer dan 200 uur de tijd nodig gehad om de kleurstelling op de 8 Serie te krijgen.

Aan de binnenkant gaat het cartoonthema over in superheldenmotief. Superman wordt duidelijk aangedaan in de kleuren van de stoelen, terwijl de deurpanelen een keurige caramelbruine tint hebben en het dak bordeauxrood is. Het dashboard is bekleed met zwart leer. Een handtekening van Koons kan niet ontbreken. Die vind je op het afdekklepje van de bekerhouders.

Mede door de vrij lange verwerkingstijd is het niet gek dat BMW ervoor koos om maar 99 exemplaren van de BMW X Jeff Koons te bouwen. Het exemplaar is extra bijzonder door zijn kilometerstand van 50 mijl, of in onze maatstaven zo’n 80 kilometer.

De afschrijving

Afgelopen woensdag werd de Bimmer geveild door het Amerikaanse Cars & Bids. De verkopende partij had een minimumbedrag vastgesteld waarvoor de 8 Serie weg mocht. Haalde de bieders dat bedrag niet? Dan bleef de Jeff Koons lekker bij de huidige bezitter. Precies dat gebeurde.

Toen deze auto uit kwam, had hij een startprijs van 350.995 dollar. Nu, op de veiling, leverde de BMW X Jeff Koons nog maar 131.786 dollar. Nog steeds een hoop geld, maar wel ruim twee ton minder dan drie jaar geleden! Geen wonder dat de verkopers, de BMW op deze manier niet kwijt kunnen. Maar goed: ook weer een goede indicatie wat men ervoor over heeft. Misschien dan toch nog maar even wachten tot het een benzine-youngtimer is in de EV-wereld?