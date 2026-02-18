Nieuwe LEGO-F1-auto is het einde van een tijdperk

Je kunt weer een nieuwe F1-auto bouwen. Of ja, nieuwe…

De leverancier van vele verschillende miniatuurkunst, LEGO, timmert lekker aan de weg. Na een heel stel Technic-auto’s en Pokemon-karakters (ja, ook die wereld kruisen elkaar tegenwoordig) is het nu weer tijd voor een nieuwe grote Formule 1-auto. Vriendje McLaren krijgt natuurlijk de primeur. Dit keer komt de F1-auto echter wat aan de late kant.

Je kijkt hier naar de LEGO Technic McLaren MCL39 F1-auto. Ik kan me voorstellen dat je de namen van McLaren F1-auto’s niet helemaal op een rijtje hebt, dus ik help je. Dit is de F1-auto van 2025. De kampioenschapsauto van Norris dus en de laatste F1-racer van LEGO uit het moderne grondeffect-tijdperk in de Formule 1.

Ik kan niet duidelijk genoeg zijn: dit is dus de auto van 2025 en niet van dit jaar. Het is ergens wel logisch dat LEGO en McLaren hier nu pas mee komen. McLaren gaat niet de blauwdrukken van de nieuwe F1-auto met LEGO delen met het risico op afkijkgedrag van andere F1-teams. Maar om zolang na de seizoensfinale van 2025 nog met een ”oude” F1-autobouwset te komen? Tja, dat is hem voor mij ook niet helemaal.

LEGO Technic McLaren MCL39 F1-auto

Goed, genoeg gezeurd. Laten we eens naar de bouwset kijken. De LEGO-set omvat een model op schaal 1 op 8. Daarmee is dit het grootste formaat LEGO-F1-auto dat je kunt krijgen. De set bevat 1.675 onderdelen die samen een auto vormen van zo’n 13 centimeter hoog, 61 centimeter lang en 25 centimeter breed.

Zoals je tegenwoordig gewend bent van LEGO is de opbouw van de F1-auto vrij compleet. Naast het uiterlijk bouw je de besturing, push- en pull-rod ophanging, een tweetraps versnellingsbak en het differentieel op. Ook de V6 kun je weer zien werken wanneer je de motorkap verwijdert en de auto laat rijden. Tot slot kan de LEGO McLaren F1-auto van 2025 ook zijn DRS-achtervleugel openen via een mechanisme onder de motorkap.

Wat kost de LEGO Formule 1-auto?

Voorlopig kun je de MCL39-bouwset alleen nog pre-orderen. De verkopen beginnen op 1 maart van dit jaar. LEGO heeft de prijzen sinds 2022 wel wat verhoogd. Destijds kon je wél de F1-auto gebruiken die op dat moment aan het racen was in de echte wereld. Toen vroeg LEGO 179,99 euro voor de set. De LEGO Technic McLaren MCL39 F1-auto bouwset gaat nu voor 229,99 euro op de website van LEGO.