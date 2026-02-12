Verstappen boort nieuwe F1-auto de grond in: “Formule E op stereoïden”

Er kan geen vriendelijk woord vanaf wanneer Max Verstappen zijn nieuwe auto voor dit jaar leert kennen.

Testdagen voor de Formule 1 zijn voor de coureurs het moment waarop de nieuwe auto voor het eerst aan de tand gevoeld wordt. Da’s belangrijk, want dan weet je met welk materiaal je voor punten gaat rijden. Extra belangrijk nu we weer een jaar met gloednieuwe regels tegemoet gaan. Niet alle coureurs zijn erover te spreken tot dusver. Lewis Hamilton noemde het al ‘erg lastig om te begrijpen‘, helemaal voor de kijker. Wat vindt onze eigen Max Verstappen er eigenlijk van?

Ongezouten mening Max Verstappen

De testdag in Bahrein op woensdag verliep niet vlekkeloos voor zowel Max Verstappen als zijn teamgenoot Isack Hadjar. Die laatste wist pas in de laatste minuut de pitbox te verlaten om een ronde te rijden, dankzij technische uitdagingen. Max wist intussen 136 rondjes te klokken. Vandaag was de dag dat Max allerlei sponsorverplichtingen en een persmomentje mocht inlasten. Vandaar dat we een ongezouten mening van de Limburger mogen krijgen dankzij De Telegraaf. En eh, ongezouten is ‘ie zeker. Want bij de vraag ‘wat vind je van de nieuwe regels’ barst de bom.

Formule E

Wat Bas in het eerder gelinkte artikel over Hamilton’s struggles met de nieuwe regels uitlegde, is dat de batterij van het hybridesysteem anders werkt dan vorig jaar. Even snel uitgelegd: de auto heeft een stand waar de elektromotor maximaal benut wordt maar de batterij leegzuigt, en juist eentje waar de auto spaarzamer is met zijn stroom (en dus langzamer). Max Verstappen heeft daar moeite mee. Je bent veel meer bezig met het opladen van de batterij dan voorheen. “Het lijkt wel Formule E op stereoïden”.

Gevoel

Ook het gevoel van de nieuwe auto klopt niet volgens Verstappen. “Het hele gevoel qua auto, het is gewoon niet leuk. Niet Formule 1-waardig ook, als je het mij vraagt. Dat je dus straks langzamer door een bocht gaat rijden om meer energie op te sparen, zodat je op de rechte stukken weer sneller kan rijden. Het slaat helemaal nergens op. Formule 1 moet staan voor zo snel mogelijk en zo hard mogelijk. Dit is helemaal niet natuurlijk.” oreert Max. En het wordt erger: hij verlangt terug naar de auto van vorig jaar. Een auto waar Max zeker geen fan van was. “Maar die is nog steeds tien keer beter dan dit“.

Franz Hermann

Ga de viervoudig wereldkampioen maar eens tegenspreken, al moet Verstappen natuurlijk niet de nieuwe auto helemaal affakkelen om iedereen blij te houden. “Er zullen nu wel een paar mensen niet zo blij zijn met mijn uitlatingen, maar dat boeit me niet.” Volgens Verstappen zijn het allemaal dingen die niet bij de Formule 1 hoort. Heeft hij er dan nog wel zin in? Ja, dat wel. Maar het onderstreept volgens Max wel het gevoel dat hij vaker zijn innerlijke Franz Hermann wil loslaten in andere raceklassen zoals GT3. “Daar mag je wel volgas mee rijden, haha.“

Motivatie

Het ligt echter niet aan de nieuwe Red Bull RB22 met aandrijving waar Ford bij geholpen heeft. Max Verstappen is nog steeds trots op wat het team heeft neergezet en hij is benieuwd wat er dit jaar allemaal in het vat zit. Hij heeft nog steeds de motivatie om de auto, die vooral door de regels een zeepkist wordt, tot het uiterste te jagen. Verwacht dus niet automatisch een zure Verstappen achter het stuur elk weekend.