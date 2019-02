Waarom vannacht de A9 een halfuur dicht was

Cor en Don voeren iets in hun schild.

Je bent vast wel eens op vliegvakantie gegaan. Dan is het je ook vast wel eens opgevallen hoe ontiegelijk groot vliegtuigen eigenlijk zijn. Vooral als je verder gaat dan Europa, dan is de kans aanwezig dat je mag plaatsnemen in een Boeing 747. De welbekende jumbojet is lange tijd het grootste commerciële vliegtuig ter wereld geweest en momenteel is het nog steeds een kolos. Geen wonder dat je dergelijke vliegtuigen alleen kunt vinden op de grote(re) vliegvelden. Op Groningen Airport Eelde zal niet snel een 747 landen.

Atilay Uslu, de baas van Corendon Vliegvakanties, had het geniale idee om een jumbojet in de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp te zetten. Want waarom niet, toch? Het is hemelsbreed slechts een paar kilometer van de startbaan tot het hotel. AELS en transportbedrijf Mammoet zagen de transfer wel zitten. Een vliegtuig van 170 ton even over wat weilanden trekken, how hard can it be?

Nou ja, een paar weilanden, meerdere sloten en de snelweg A9 zitten in de weg. Vooral dat laatste was even een uitdaging, want je kunt niet makkelijk een Amsterdamse snelweg dichtgooien. Vannacht hebben ze dat toch even gedaan en binnen een halfuur was de Boeing de snelweg over. Een bijzonder spektakel om te zien.

Op de site van Corendon staat beeldmateriaal in allerijl en de bijbehorende livestreams. Ook Uslu zelf legt uit dat de A9-oversteek niet de laatste hindernis is, want het 60 meter brede toestel moet ook nog door een 51 meter brede doorgang. Daarna zal het voor onbepaalde tijd plaatsnemen naast het Corendon Hotel, wat het bedrijf gaat doen met de Boeing maken ze binnenkort bekend. Overigens is dit niet de eerste keer dat iemand een Boeing 747 over land verplaatst, NASA deed het al een keer in Houston, Texas.