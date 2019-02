Zo kun je de Ford F-150 een vleugje Mustang meegeven

Gebruiksgemak gaat vaak voor aan de aestethics.

De Ford F-150 is nét niet de wereldwijde topverkoper, die titel gaat naar een saaie Toyota-hatchback. Maar als we het even algemeen mogen zeggen is het wel de bestverkochte ‘coole auto’ ter wereld. Want pickups zijn cool en Amerikanen zijn het daar mee eens. Gemiddeld om de 30 seconden wandelt er iemand een Ford-dealer binnen en stapt naar buiten met een F-150 onder de bips. Om nog een beetje op te vallen heeft Ford daarom vele trim-levels, met als koplopers de ‘luxe’ Limited en de ‘sportieve’ Raptor.

Bij beide modellen moet je het imago met een korreltje zout nemen. De Limited is beschikbaar met een scala aan luxe features, maar het is en blijft een werkpaard, geen Rolls-Royce. En ook de Raptor mag dan dezelfde 3,5 liter V6 EcoBoost-motor als de Ford GT hebben, met ‘slechts’ 450 pk op 2.500 kg is hij alleen snel voor de lage F-150 standaarden. Het maakt de truck nog geen Mustang. Maar met behulp van Michigan Vehicle Solutions kun je wel een vleugje Mustang toevoegen.

Voor wie nog heilig gelooft in het feit dat open pickup-bedden onveilig zijn en geen simpele plastic afdekplaat wil hebben, kun je nu een MVS Aero X Cover op je F-150 laten zetten. Het geval lijkt op de achtersteven van een Mustang Fastback. Dat zou in principe geen probleem zijn, maar in het geheel van de Ford F-150 lijkt het echter een beetje vreemd.

Zoals de naam Aero X suggereert is het wel een mooi aerodynamisch geheel. Ook is de constructie van lichte materialen zoals glasvezel. Ook zit er naast de reguliere tailgate nog een grote achterklep op. En het geheel wordt geverfd in de kleur van je truck. Over het algemeen merk je nauwelijks dat het erop zit, qua rijgedrag dan. Prijzen van de ombouwsets heeft MVS nog niet bekend gemaakt.