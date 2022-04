Waarom viel Verstappen uit tijdens de GP Australië?

Waarom viel Verstappen eigenlijk uit? Helmut Marko denkt het te weten.

Vanochtend heeft Charles Leclerc met overmacht de GP Australië gewonnen. Daarbij sloeg hij een enorm gat met zijn concurrenten in de titelstrijd. Als Leclerc de komende zes races tweede wordt en Verstappen ze alle zes wint, dan nog staat Charles voor. Er zijn nog 20 races te gaan en het kan nog alle kanten op, maar de voorsprong van Leclerc is enorm.

Waarom viel Verstappen uit?

Maar wat gebeurde er nu ditmaal? Dat de auto in de eerste race ineens kuren vertoont kan gebeuren. Echter, van de drie races er eentje kunnen finishen is schrijnend.

Aan de Östereichische Rundfunk (ORF) zegt Helmut Marko waarom Verstappen uitviel:

Er waren problemen met de hydrauliek en we hadden een kleine lekkage. Het was nog niet zo serieus. De reden weten we nog niet, een tweede keer niet finishen, we staan nu 46 punten achter. We hadden geen kans op de gele banden, de slijtage was te hoog. Soms was Mercedes zelfs beter. Op harde banden zag het er beter uit. Felicaties aan Ferrari, die waren een klasse apart vandaag. Helmut Marko, heeft even geen optimistische noot.

Ondanks dat de snelheid redelijk aanwezig is om dik tweede te worden, komt het er nu nog totaal niet uit. Verstappen had het hele weekend al issues met de auto. Toen ging het niet zozeer om de betrouwbaarheid, maar om de balans. Toen was Helmut Marko zelfs een beetje kritisch op zijn pupil, vrij zeldzaam.

Niet optimistisch

Het is eveneens vrij zeldzaam dat Marko nu ook eens niet optimistisch is. Normaal gesproken weet hij ergens nog een positieve kant te belichten, maar dit weekend was dat erg lastig. Alhoewel Serio Pérez het uitstekend heeft gedaan dit weekend.

Overigens bestaat nog de mogelijkheid dat het een andere reden is. Als het team zo de RB18 terugkrijgt, kunnen ze ‘m gaan onderzoeken. Een definitief oordeel moet dus nog komen.

