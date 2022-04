Zoveel bizar veel winst maakt Ferrari per auto

Nu weten we allemaal dat luxemerken grotere marges hanteren. Maar de winst per auto bij Ferrari is bizar.

Het gaat lekker met Ferrari. In de Formule 1 zijn ze het te kloppen team. Qua aanzien hebben ze het altijd goed gedaan. Maar vandaag kijken we even naar de verkoopcijfers van het merk. Of belangrijker nog, de winst per auto.

Als luxemerk moet je het niet hebben van de aantallen, maar de marges. Zowel in percentages als keiharde euro’s. Na de chiptekorten zijn is er al een tendens te zien dat fabrikanten zich meer richten op het vergroten van de marge per verkochte auto, dan pure aantallen.

Winst per verkochte Ferrari

Dat is natuurlijk koren op de molen voor Ferrari. Die doen natuurlijk niets anders. Laten we even beginnen met het getal: per auto maakt Ferrari ongeveer 97.535 euro winst. Dat is een winstmarge van 25,5%. In 2020 was dat nog 21,4 procent. Dat een rapport van branchevereniging JATO.

Dat is vele malen hoger dan de nummer twee in het lijstje. Dat is namelijk Tesla! Die verdienen ongeveer 6.154 euro per verkochte auto. Dat verklaart meteen waarom Tesla zo ‘heet’ is. Zij maken de aantallen én hanteren flinke marges.

Ferrari maakt extreem veel winst per auto

Ferrari heeft maakt dus extreem veel winst per auto. In tegenstelling tot McLaren, Lamborghini of Aston Martin verkopen al hun modellen als zoete broodjes. Speciale edities (met extreem hoge vraagprijzen) zijn uitverkocht voordat ze in productie gaan. Daarbij zorgt Ferrari ervoor dat er voldoende verschil in hun modellen zit en mensen dus bereid zijn te betalen voor het ‘betere’ model.

Het is niet zo dat de andere merken dit niet proberen voor elkaar te krijgen, men geeft het graag uit aan Ferrari’s. Onderhandelen voor een Huracan zou misschien kunnen werken, maar voor een Ferrari gaat je dat waarschijnlijk niet lukken,

Opties?

Wat niet genoemd wordt in het JATO-rapport (gepubliceerd via Motor1.com), zijn de opties. Je kunt je Ferrari aankleden zoals je dat zelfs wenst. Bij een F8 Tributo is het echt geen probleem om er een ton aan opties bij te bestellen.

Vervolgens hanteert Ferrari een soort marketing-methode, populair gemaakt door Eric Cartman van Cartmanland. Het proces om er eentje überhaupt te kunnen kopen is bijzonder omslachtig, zeker als je niet in de Ferrari-familie zit. Volgens Ferrari is dat om trouwe klanten belonen, maar voor petrolheads als Jay Leno is de lol er wel vanaf.

Kijken we naar winst in het bedrijfsresultaat (operating profits), dan staat Ferrari op een vijftiende positie, nog voor Subaru, Mazda en Ford. Toyota staat op nummer 1, Volkswagen op nummer 2 en Stellantis op nummer 3.

BMW en Mercedes-Benz completeren de top 5. Ook die laatste merken moeten het hebben van relatief hoge marges en bescheiden verkoopcijfers.

