Stoerste politieauto maakt indruk bij de Vomar

De stoerste politieauto van vandaag is te hoog voor mensen die er op wil klimmen bij de Vomar.

Ga toch boeven vangen! De politie heeft het er maar druk mee. In principe kun je zeggen dat hoe minder nadrukkelijk ze aanwezig zijn, hoe leuker het land is. In Nederland rijden ze rond in schattige Tourans en B-Klasses. Heel functioneel. In de VS zijn de SUV’s tegenwoordig erg in trek, zeker nu de Ford Crown Victoria niet meer in productie is.

Uiteraard is het Dubai dat meest veelzijdige politievloot heeft. We kennen ze van de supercars waarmee ze rond rijden. Het is wel zo leuk dat je in je Corolla wordt aangehouden door een Veyron of 918. Deze Ghiath zal wat meer angst inboezemen dan de supercars.

W Motors Ghiath

In tegenstelling tot de supercars van de politie in Dubai, is dit bijna een enge auto. Mocht je de Ghiath niet kennen, spijkeren we je even bij. Het is een product van W Motors. Dat merk kennen jullie van de Lykan Hypersport.

De snelste , beste, duurste en meest prestigueuze auto in zijn klasse, aldus zijn makers. In principe is het een RUF die qua koetswerk en interieur compleet afwijkt.

In dit geval is de W Motors Ghiath een Nissan Patrol van de laatste generatie. Alleen is er dan een veel stoerdere koets opgezet. Nu is de Patrol van zichzelf al een potige auto, dus kun je nagaan.

Op de foto’s kun je zien dat het er in het interieur diverse Nissan kenmerken te vinden zijn. Met name het verschil tussen de luxe stoelen voorin en de achterbank achterin is enorm groot. Zacht gelooid leder voorin, achterin letterlijk keihard plastic. Handig om difterie af te spuiten met de hogedrukspuit.

Voor de rest is de auto voornamelijk een Nissan Patrol. Motor, onderstel, transmissie: het allemaal afkomstig van de Nissan Patrol.

Motor stoerste politieauto

De motor is een 5.6 liter V8 met een vermogen van 400 pk en zo’n 560 Nm. Inderdaad, een atmosferische unit. In Dubai is er nauwelijks milieuwetgeving qua uitstoot, dus waarom zou je downsizen?

Naast de politie uitvoering van de W Motors Ghiath, komt er ook een civiele versie aan. Die is zo mogelijk nog cooler en bruter. De komst van die burger-uitvoering staat ook op de planning. W Motors heeft nog geen prijzen voor die auto.

Wel bevestigen ze dat de je de auto helemaal naar smaak aan kunt kleden. De W Motors Ghiath is de stoerste politieauto totdat de Tesla Cybertruck arriveert. Ja, die hebben ze ook besteld.

