Verstappen wil niet aan wereldtitel denken

Het is ook een flink gat. Logisch dat Verstappen niet aan de wereldtitel wil denken.

Eindelijk, na een paar zandbak-races met spanning was het nu vrij saai. Althans, aan de voorkant van het veld. Charles Leclerc kun eenvoudig naar een verdiende overwinning wijden. De Monegask maakte namelijk geen enkele fout en had een surplus aan snelheid.

Verstappen kon niet aanklampen, maar was ook niet veel trager (op de harde banden althans). De Nederlander – die net als Leclerc in Monaco woont – was beduidend sneller dan de Mercedessen en zijn teammaat, die uiteindelijk keurig als tweede over de finish ging.

Voor Verstappen extra zuur, want hij moet al een achterstand goedmaken van race 1, waarbij hij ook niet de finish haalde. Hij geeft daarbij in het eerste interview aan niet eens de wereldtitel te willen denken:

We liggen al mijlenver achter. Ik wil niet eens aan het wereldkampioenschap denken. Ik denk dat het belangrijker is dat we races gaan finishen.



Natuurlijk, vandaag was over het algemeen een slechte dag voor ons. We hadden een slechte snelheid. Ik was constant mijn banden aan het ontzien. Zo probeerde ik de finish te halen. Het zag er verder wel uit als een makkelijke P2.



Ik wist ook dat ik Charles niet kon aanvallen. Het had geen zin om hem onder druk te zetten en aan te vallen. Maar we wisten gewoon niet eens te finishen. Dat is heel erg frustrerend en onacceptabel.

Max Verstappen, ziet het eventjes niet meer zitten.