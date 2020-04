8-traps DCT voor snelle Hyundai’s

Een 8-traps DCT voor het snellere schakelwerk in je Hyundai N.

Helaas is het voor de Hyundai Veloster hier in Europa altijd bij één generatie gebleven. In Zuid-Korea en onder andere Noord-Amerika heeft de Zuid-Koreaanse autobouwer wel een nieuwe Veloster op de markt gebracht. Ook als gepeperde Veloster N. Nu introduceert het merk een nieuwigheid op het gepeperde model. Het heeft te maken met de versnellingsbak.

De 2020 Veloster N komt er ook met een 8-traps DCT met een natte platenkoppeling. Dat is relevant voor ons, want hier in Europa hebben we de i30 N. Deze hot hatch is uitsluitend met een handgeschakelde versnellingsbak te krijgen. De verwachting is echter dat de Hyundai facelift ook die 8-traps DCT gaat krijgen.

Daarmee zal de Koreaan het beter kunnen opnemen tegen de concurrentie. De Renault Mégane R.S., om maar een dwarsstraat te noemen, is er ook met een handbak of een automaat.

Het voordeel van deze automaat is dat er sprake is van meer koppel. Een natte koppeling kan meer koppel toestaan en dat past Hyundai slim toe. De Veloster N met de DCT levert zeven procent meer koppel in vergelijking met de handbak. Het voorgaande model was goed voor 353 Nm koppel. Deze modeljaar update met DCT brengt 377 Nm koppel met zich mee.

De 2020 Veloster N komt in april op de markt in Zuid-Korea. Andere regio’s volgen in een later stadium.