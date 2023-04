Wanbetalers opgelet! Je auto wordt automatisch uitgeschakeld 

Nieuwe techniek dat niet goed uitpakt voor wanbetalers, want niet betalen betekent niet meer rijden in je auto.

Veel mensen kopen geen auto meer, maar leasen deze. Of dat nou private lease is of een abonnement zoals bij Volvo, het kan allemaal tegenwoordig. Prima natuurlijk, zo heb je wat meer keus en kan je in een nieuwe auto rijden. Toch lopen de autofabrikanten tegen wat problemen op: wanbetalers die niet over de brug komen met geld.

Auto’s wanbetalers uitgeschakeld

Niet betalen, maar wel blijven doorrijden. Dat zou je een soort van fraude kunnen noemen. Of diefstal. Autofabrikanten kunnen in de toekomst auto’s uitschakelen als klanten hun rekening niet betalen. Dit blijkt uit een patent van Ford. Eerder in het jaar heeft de autofabrikant deze officieel ingediend, dit is het eerste bedrijf dat een patent heeft verkregen om wanbetalers flink aan te pakken.

Een debiteur is iemand die een rekening moet betalen. Ford heeft nu een patent dat de strijd makkelijker moet maken om het geld te innen van een niet betalende debiteur. Want, wat is nou het vervelendst voor een automobilist? Juist, het niet meer kunnen rijden. En dat is precies wat dit patent regelt.

Niet direct

Natuurlijk doet Ford dit niet direct. Eerst worden er enkele waarschuwingen gegeven, voordat het uitschakelen wordt gebruikt. Dit noemen ze ‘escalatiefasen’. De klant weet dus dat hij of zij moet betalen, maar weigert dit na eerdere berichten en notificaties.

De techniek kan deze boodschap in de auto overbrengen aan de bestuurder. Door berichten in het dashboard bijvoorbeeld. Elke keer dat je gaat rijden zie je dan dat je moet betalen. Ergerlijk ja, maar dat is precies de bedoeling. Het kan nog erger, in het patent staat namelijk dat er ook individuele functies uitgezet kunnen worden. Denk aan je navigatie of je radio. Ultieme middel is dat de autofabrikant de auto kan uitzetten, je kan hem dus niet meer starten of erin komen.

In de toekomst, bij zelfrijdende auto’s, zou het voertuig zelfs naar de dealer zelf terug kunnen rijden. Ontsnappen aan die rekening is dus niet meer mogelijk! Blijft wel een enge ontwikkeling, dat een fabrikant van afstand zoveel kan doen, ongeacht of je nou een wanbetaler bent of niet.

Foto politieauto met een wielklem, gespot door @jasbelle