BMW iX2 xDrive30e – test en video

Een SUV coupé met elektrische aandrijving, dat is de BMW iX2 in de test deze week.

Net als de BMW M1 had de vorige generatie X2 het BMW-logo op de C-stijl. Beiden zijn ook relatief zeldzaam, voor de X2 was dat natuurlijk niet de bedoeling. Met een geheel nieuwe generatie X2 (en iX2) waagt BMW een nieuwe poging en gooit het over de traditionele boeg. Net als bij de koppels X3-X4 en X5-X6 heeft de X2 vergeleken met de X1 een duidelijke coupé-lijn.

Het woord “utlility” vindt BMW wat te plat, vandaar dat de X2 als Sports Activity Coupé (SAC) door het leven gaat. Dat mag je ook weer direct vergeten, maar weet dat ook X1, X3, X5 en X7 geen SUVs maar SAVs zijn. Marketing is een mooi vak of niet dan?

De X2 (en iX2) is flink gegroeid en is nu 194mm langer (4554mm), 64mm hoger (1590mm) en 21mm breder (1845mm). Ondanks de ontzettend sexy (spreek dit uit met mijn cynische ondertoon) daklijn is de kofferbak van de X2 groter dan die van de X1.

Meerdere aandrijflijnen, één platform

Voor de test kreeg ik de beschikking over de elektrische BMW iX2 xDrive30, waarover later meer. Mocht je geen zin hebben om te stekkeren, maar liever het vulpistool hanteren, dan zijn er nog wat X2’s om uit te kiezen.

De met een 15mm verlaagd onderstel uitgeruste X2 M35i is de voorlopige topper. De 2.0 Twinpower turbo pompt er 300 pk en 400 Nm uit. Het is voldoende voor een sprint naar de 100 in 5,4s en een topsnelheid van 250 km/u.

De andere benzine optie is de voorwielaangedreven X2 sDrive20i met 170 pk sterke 1.5 driecilinder. Die snelt in 8.3s naar de 100 en haalt 213 km/u. Veelrijders kiezen (in andere landen) wellicht nog voor de X2 sDrive18d met 150 pk/ 360 Nm (8.9s en 210 km/u).

De iX2 xDrive30e

De enig volledig elektrische iX2 is de vierwielaangedreven xDrive30e. Medio zomer 2024 komt de iX2 eDrive20 met 204 pk, voorwielaandrijving en hopelijk een prijskaartje van net onder de 30 mille. Tot die tijd moeten we ons “behelpen” met een iX2 die 313 pk en 494 Nm levert. Het is genoeg voor een sprint naar de 100 in 5.6s, maar de topsnelheid is begrensd op 180 km/u

Met een 64,8 kWh groot accupakket haalt de iX2 een actieradius van 449 km in de WLTP-testcyclus. Regulier laden kan via een driefaselader die standaard 11 kW aankan, optioneel doet de lader 22 kW. De piek van DC snellaadvermogen ligt op 130 kW. Van een volledig lege accu tot weer 80% vol moet in 29 minuten kunnen.

Hoe rijdt de BMW iX2 xDrive30e

Prima, hoewel de spanning (hoho) ook wel weer ver te zoeken. Voor de elektrische modellen kiest BMW zelfs bij de M-performance modellen voor een neutraal weggedrag. Ook de iX2 xDrive30e zet de kracht uit de elektromotoren vrij effectief om in voorwaartse snelheid. Ga je te ver, dan corrigeert het ESP je op even effectieve wijze. Het is veilig, maar spannend zoals de E30s van vroeger is het niet.

Zijn er nog minpunten

Zelfs op een instap-BMW kan je voor 17,5k aan opties aanvinken. Zo kost het M-pakket 3.997 euro, terwijl dat feitelijk alleen maar visuele upgrades zijn. Bij Tesla zijn het oplichters met Full Self Driving, maar de prijzen voor een M-pakket zijn ook wel erg gortig. Vooral omdat ik het ook zou aanvinken, zonder M-pakket zijn de meeste moderne BMW’s maar moeilijk aan te gluren.

De range houdt niet over, bij de concurrentie zijn ook auto’s te krijgen die (ruim) over de 500 km WLTP gaan. Of dat een probleem is, hangt uiteraard af van hoe je de iX2 denkt te gaan gebruiken.

Killer features

De laadcurve bij snelladen is fantastisch. Als piekvermogen geeft BMW 130 kW op, maar je ziet vaker getallen boven de 100 daarboven dan eronder.

Soms mis ik de iDriver controller, maar dat zal wel met de leeftijd te maken hebben. Als je niet over dat gemis nadenkt, dan voldoen bestuudersdisplay en het infotainmentscherm met touchfunctie meer dan prima.

Met BMW Operating System 8 heeft het merk ingezet op slimme oplossingen (en weinig knoppen). Stoel- en stuurwielverwarming zouden zo automatisch moeten worden aangezet. En iedere maandagavond stuurt de navigatie je automatisch naar het adres van je bijvrouw (M/V). Het lijkt redelijk goed te werken, maar ik ben nog steeds benieuwd of het systeem op lange termijn echt prettig werkt.

Alternatieven

Een elektrische crossover voor 50-60 mille, daar zijn er genoeg van. We kunnen er een hele encyclopedie over vol schrijven, maar jullie hebben betere dingen te doen. De Tesla Model Y is de budgetkeuze in dit segment, maar dat zie je ook duidelijk terug in afwerking, service en (hopelijk niet) in de veiligheid. De Audi Q4 Sportback is ook een premium SUV coupé, net als de Volvo C40 (die tegenwoordig EC40 heet). De iX2 heeft niet de beste specificaties, maar de meeste BMW dealers zijn wel ontzettend aardig en hebben goede koffie.

Conclusie BMW iX2 test

Niet de grootste actieradius, maar wel een prettig afgewerkte auto. De iX2 stuurt, remt en accelereert ook zoals je het verwacht. Voor € 52.340,- is er de instap-benzine-versie in de vorm van de X2 sDrive20i Launch Edition. De elektrische BMW iX2 xDrive30 kost € 59.350,-, in de zomer volgt er een minder sterke elektrische variant die zomaar 10 mille goedkoper kan zijn. Nederland is ook wel weer een beetje een BMW-land, dus daar past de iX2 prima.