Officieel: Volkswagen ID.7, een Tesla Model 3 concurrent

Het is zover: Volkswagen komt met de ID.7 dat dé concurrent moet worden van de Tesla Model 3.

Tesla is natuurlijk hét elektrische merk. Andere merken hobbelen er een beetje achteraan. De laatste tijd is daar wel wat verandering ingekomen. Steeds meer en meer merken komen gewoon met goede elektrische auto’s die zeker hun mannetje staan. Volkswagen introduceert nu de ID.7.

Volkswagen ID.7 vooral voor Amerika

De nieuwe auto van Volkswagen is nog wel gehuld in camouflage en zal deze week te zien zijn op het CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. De onthulling op deze beurs in de Verenigde Staten is geen toeval. De ID.7 is een sedan en is echt gericht op de Amerikaanse markt. In tegenstelling tot de ID.6, die exclusief voor China was, komt de ID.7 ook naar markten buiten de VS. Volkswagen brengt de ID.7 in Noord-Amerika, China en Europa op de markt.

De verf die we zien op de afbeeldingen noemt VW ‘digitale camouflage’ en bestaat uit wel 40 lagen. Zo’n 22 delen verf worden geëlektrificeerd onder de bovenste laag om het unieke resultaat te krijgen. Helaas kan je deze ‘kleur’ niet bestellen. Na corona hebben veel mensen een hekel gekregen aan QR codes, toch gebruikt VW ze. Ze staan met deze EV immers op een techbeurs, dan moet je toch een link verzinnen met technologie nietwaar?

Het is ook de eerste keer dat Volkswagen officieel het naamplaatje ID.7 heeft gebruikt. Het Duitse merk zet hoog in met deze elektrische auto en de verwachtingen zijn aanzienlijk. VW heeft, zeker ook in Nederland, tegenwoordig veel concurrentie dus moet het met een auto komen die aan alle eisen voldoet van de huidige automobilist.

De Volkswagen ID.7 komt met hetzelfde elektrische aandrijfmatrixplatform dat wordt gebruikt in de andere elektrische auto’s van de fabrikant. Echter, het is natuurlijk wel een stuk groter. De ID.7 heeft een wielbasis van 2.97 meter. Dit moet de bestuurder en de inzittenden merken aan de ruimte in de auto, maar ook aan het luxe interieur.

Tech

Volkswagen garandeert dat de ID.7 ramvol moderne tech zit om te kunnen concurreren met de Tesla Model 3. Denk aan een 15-inch touchscreen scherm, een augmented reality head-up display, verlichte aanraakschuifregelaars en digitaal gestuurde ventilatieopeningen. Uiteraard zal de auto komen met spraakbedieningen.

De omvang van de batterij en de prijs zijn nog onbekend. Volkswagen deelt wel mee dat de ID.7 ongeveer 700 kilometer kan rijden op een volle accu. Het design, dat je nu toch wat meer kan zien, moet bijdragen aan de strijd. Zal het een kans maken tegen Tesla?