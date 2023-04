Wietze stopt met 538 Ochtend! Wat luister jij nu in de auto?

e

Nu Wietze stopt met 538 ochtend, weet niemand meer wat moeten luisteren. Of wel?

Voor velen is de FM-radio nog altijd een populair middel om de cabine van geluid te voorzien. Natuurlijk kun je ook een Spotify-playlistje opzetten (of genieten van je eigen superieure muzieksmaak middels iTunes), maar de radio biedt vaak net eventjes wat meer vermaak.

Radio 538 is voor de automobilist het station om op af te stemmen. Het is namelijk genetisch bepaald dat als je vroeger de Hitkrant las en TMF keek, dat je nu naar nog naar 538 luistert. Ondanks dat we het net ter plekke verzinnen, is het het echt waar.

NEE: Wietze stopt!

Maar ja, de zoveelste ochtendkracht geeft er de brui aan. Wietze de Jager is erachter gekomen dat het elke ochtend wel heel erg vroeg op staan is om 538 Ochtend te kunnen presenteren. Op de lange termijn ziet de olijke DJ het niet zitten om dit programma te runnen, dus heeft 538 besloten te stoppen met 538 Ochtend met Wietze. Niemand is zo’n doorzetter als Jan de Hoop of Edwin Evers.

Jullie aller Wietze zal overigens niet helemaal uit de ether verdwijnen. Zijn ochtendprogramma stopt weliswaar, maar hij wordt nu op en ander tijdstip ingedeeld voor een nader te bepalen programma. Waarschijnlijk eentje met per 25 minuten geklets, 15 minuten reclame, 5 minuten nieuws/file/weer en best bijzonder, enkel muzikale intermezzo’s.

Nieuwe presentatoren al gvonden

Oh, en mocht je afstemmen in de ochtend op Radio 538, zal er niet een 4 uur durend auditief gapend gat zijn. Nee, het is al bekend dat dat Niels van Baarlen, Tim Klijn, Rick Romijn, samen met nieuwsanchor Florentien van der Meulen, Wietze gaan opvolgen in een nieuwe ochtendshow. Komt het toch weer allemaal goed.

Wietze kwam op Autoblog al eens eerder voorbij. Destijds omdat hij het slachtoffer was van Mattie Valk, dat voor zes ton per jaar en een Tesla een dolk in de rug van Wietze achterliet.

Dus nu aan jullie de vraag waarde lezers: waar gaan jullie naar luisteren op weg naar werk in de auto? Zetten jullie ook Return of the Mecca van Pete Rock & C.L. Smooth op of stemmen jullie af op 538? Of zet ben jij degene die non-stop de Autoblog Podcast afspeelt? Laat het weten in de comments!

Via: AD Show