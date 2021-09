Nieuwe elektrische Mégane is helemaal officieel!

En het geinige is, Renault noemt de nieuwe elektrische Mégane een elektrische hatchback.

Gisteren konden we dankzij Boef 100 al kennis maken met de nieuwe elektrische Mégane E-Tech. Ondanks dat het huidige model nog voldoende vers is, is het tijd voor een model ernaast. In dit geval gaat het om de nieuwe elektrische Mégane.

Het is niet zomaar een nieuwe Mégane met een elektromotor. Renault heeft ervoor gekozen om de carrosserievariant ietsje te herzien. De nieuwe elektrische Mégane is, zoals verwacht, een soort crossover-achtige. De auto is ietsje hoger dan normale hatchbacks. Dit is handig om de accu goed weg te kunnen bergen. Daarnaast is het een zeer populaire carrosserievariant.

Doorontwikkeling

De auto is een doornontwikkeling van de Megane eVision uit 2020. Dat was op zijn beurt weer een vervolg van de Morphoz concept uit 2019. We hadden het dus aan kunnen zien komen. De nieuwe elektrische Mégane is 4,21 meter lang, 1,78 meter breed en 1,50 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,70 meter.

Zoals bekend staat de auto op CMF-EV-platform. Er zijn twee accupakketten, eentje met 40 kWh en eentje met 60 kWh. Met die eerste haal je 300 km (volgens de WLTP) en met die tweede is zelfs 470 km mogelijk. Laden kan tot 130 kW (afhankelijk van de uitvoering).

Motoren nieuwe elektrische Mégane

De 40 kWh-versie heeft een 130 pk motor (en 250 Nm). Met de grote accu heb je automatisch een sterkere motor: 218 pk (en 300 Nm). Handig, er kan een trekhaak achter waarmee je 900 kg kunt trekken! Nog even over dat snelladen, dat kan alleen op de 218 pk-versie. De Mégane komt in drie uitrustingsniveau’s: Equilibre, Techno en Iconic. Die gave verzonken portiergrepen hebben ze allemaal.

Volgens Renault kan de nieuwe elektrische Mégane in 7,4 seconden naar de 100 km/u sprinten. Om welke versie dat gaat, wordt dan weer niet gezegd. De topsnelheid is helaas begrensd op 160 km/u. Het gewicht is met 1.624 kg erg zwaar voor een C-segment ‘hatchback’, maar voor een elektrische auto van dit formaat is het niet heel erg verkeerd. Wanneer de auto bij de Nederlandse dealers staat, welke uitvoeringen naar ons land komen en wat de prijzen zijn, wordt op een later tijdstip vermeld.