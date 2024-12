Wat als jouw gloednieuwe leaseauto helemaal niet nieuw is?

Nieuw rijden is één van de voordelen van een leaseauto, maar wat als de dealer daar helemaal niet eerlijk over is?

We hoeven niet weer een heel betoog te schrijven over of een (private) leaseauto wel of niet de moeite waard is: de één vindt van wel, de ander vindt van niet. Feit is wel dat veel mensen het kiezen omdat je een gloednieuwe auto hebt en wanneer die aan het einde van zijn Latijn is heb je weer een nieuwe gloednieuwe auto. Leuk toch, lekker rondrijden in een auto waarvan het enige kontzweet in de stoel dat van jezelf is.

Leasefraude

Nieuw rijden dus. Lang niet altijd een garantie bij een leaseauto, zoals nu blijkt uit een bericht vanuit de VS. Daar is een Hyundai-dealergroep in Michigan op het matje geroepen vanwege fraude en raakte zelfs tijdelijk hun rechten kwijt om auto’s te mogen verkopen in de staat. Eén van de overtredingen is dus dat ze leaseauto’s aanboden aan mensen die helemaal niet nieuw waren. Het gaat om fraude met papierwerk van zeer jong gebruikte occasions om die aan te smeren als nieuwe leaseauto’s. En als dan gevraagd werd naar de kilometerstanden werd daar ook vaag over gedaan. Geen zuivere koffie in ieder geval.

Langere lijst

Bovendien beweert de staat Michigan dat de Hyundai-dealer op meer fronten speelt met de wet. Zo mag je in de VS een tijdelijk kentekenbewijs hebben voor ongeveer een maand, alvorens de DMV (de plaatselijke RDW) klaar is met de registratie-rompslomp. Heb je de auto toch een maandje eerder. De dealer kon dit bewijs niet (volledig en/of correct) aanleveren in de meeste gevallen. En als zij dan wel een aanvraag indiende bij de DMV om een kenteken te krijgen, ging dit ook niet volgens de regels. Bovendien moet dat binnen 21 dagen na de aankoop gebeuren, en ook dat gebeurde lang niet altijd. Regels zijn regels, en helemaal het verhaal met de leaseauto-fraude lijkt erop dat de dealer gewoon wat bochten afsnijdt, om het even normaal te zeggen.

Bedreiging

De staat Michigan neemt deze wanpraktijken van de Hyundai-dealer zeer serieus en zegt dat het bedrijf een ‘serieuze aankomende bedreiging voor het publiek’ is. Helemaal omdat de checklist voor wat een auto gebruikt of nieuw maakt duidelijk is vastgelegd en een dealer aan deze voorwaarden moet voldoen met alle auto’s die ze aanbieden. De staat noemt het ‘onacceptabel’ en trok dus de licentie van het bedrijf in, naast natuurlijk het dringende verzoek om zaken op orde te krijgen. Wel blijkt nu dat het bedrijf hun licentie weer terug heeft.

Zou jij het accepteren? Dat jouw gloednieuwe leaseauto eigenlijk jong gebruikt is, maar je wel de prijs van een nieuwe betaalt? (via Detroit Freep)