Populairste BMW M van Nederland helemaal nieuw

De populairste BMW M in ons land is helemaal nieuw.

Het is altijd grappig hoe sommige merken een compleet andere imago hebben als product afwijkt. Een Hugo Boss overhemd is prima, maar de gympen sla je liever over. Bij BMW is het imago ook compleet anders. Een BMW auto is in veel gevallen een tikkeltje fout en trekt bovengemiddeld veel sjonnies aan. Maar als het gaat om motorfietsen is BMW bijna een soort Saab. Een merk voor brave Hendriks en Hendrika’s.

Wat ook opvallend is, ondanks dat het heel erg dure motorfietsen zijn, verkopen ze als een malle. De BMW R1250RT is de enige in zijn klasse, waardoor de politie automatisch deze fietsen moet kopen. Maar ja, dat deden ze toch al. Net als bij de auto’s zijn ‘crossovers’ ook populair onder de motoren.

Bij BMW zijn dat al sinds jaar en dag de BMW GS-motoren in het algemeen en de Adventure-uitvoering in het bijzonder.

Populairste BMW M van Nederland

Dus ja, de BMW GS Adventure is de populairste BMW van Nederland. Clickbait? Reken maar van yes. We gaan je echter wel verwennen met wat lekkere motorcontent, want de BMW R1300 GS Adventure mag er zijn! Grote kans dat jij baas, vader, oom of buurman er eentje heeft (of wil).

Techniek

In technisch opzicht is de popualirste BMW M van ons land een echte BMW. Waar de auto’s nauwelijks met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving leverbaar zijn, is de R1300GS Adventure nog heel puur. Dat betekent een tweecilinder boxermotor en een cardan.

De motor heeft een slagvolume van precies 1.300 cc. Ondanks meer cilinderinhoud, is de motor compacter. Het maximum vermogen is 145 pk bij 7.750 toeren en het koppel bedraagt 149 Nm bij 4.950 toeren. Dit blok sleurt er altijd aan, vanuit elke versnelling.

ASA

Over versnellingen gepsroken, de transmissie zit onder het motorblok. Ook bijzonder aan de tranmissie: ASA is na de zomer leverbaar. ASA staat voor Automated Shift Assistant en het is in feite een automatische bediening van de versnellingsbak. Normaal zou je zeggen: dat is toch een automaat? Dat klopt, maar het lijkt qua concept echter meer op een gerobotiseerde handbak.

En dus niet alleen op asfalt, maar ook buiten de gebaande paden. We betwijfelen hoevaak iemand zijn BMW X3 gebruikt om een zandpad te trotseren, maar in het geval van de GS1300 Adventure kun je ervan uitgaan dat het nog weleens gebeurt. Het zijn namelijk de ultieme roadtrip-motorfietsen. Je komt er overal mee terecht.

Prijs BMW R 1300 GS Adventure

Dan de prijs. Die is stevig: 26.950 euro. BMW’s zijn nooit goedkoop, maar dat weerhoudt de klanten er niet van om hun favoriete allroader in te ruilen voor een nieuwe. De prijs lijkt nog enigszins te behappen, maar middels het aanvinken van diverse opties kun je die prijs wel opkrikken. Je kan ‘m al configureren, maar de prijzen van de opties zijn ze nog aan het uitrekenen.

Concurrentie

We kijken bij de auto’s altijd even naar de concurrenten, maar dat kan bij motorfietsen gewoon ook. En ja, er zijn auto’s die (aanzienlijk) goedkoper zijn dan deze allroad-motorfietsen.

Honda CFL1100R Africa Twin DCT EDC | € 20.399

KTM 1290 Super Adventure S | € 25.680

BMW R 1300 GS Adventure | € 26.950

Ducati Multistrada V4 Rally | € 31.890

Harley Davidson CVO Pan America | € 32.995

In vergelijking met de concurrenten valt het op zich wel mee. Een volgepakte Japanse motorfiets kost een hele hoop minder en is minimaal zo betrouwbaar. Aan de andere kant ga je met wat opties al hard richting de nichemerken.

Wat dat betreft heeft BMW het helemaal goed voor elkaar: hoge prijzen, grote marges en een rij klanten die met hun chequeboekjes staan te zwaaien.