Wat gaat deze Nederlandse Ascari Ecosse opleveren? - Autoblog.nl

Een bijzondere auto gaat binnenkort geveild worden. Namelijk een heuse Ascari Ecosse!

De veilingen van RM Sotheby’s en Gooding hebben een deftige reputatie. Dat maakt het misschien wel extra leuk dat er een auto met een vleugje ‘ polder’ ter veil aangeboden gaat worden. Het gaat hier om een Ascari, een Brits automerk dat is voortgekomen mede door een relatie met de Nederlander Klaas Zwart. Want naast Spyker en Donkervoort, wat twee volbloed Nederlandse automerken zijn, heeft Ascari tevens een Nederlands tintje.

Ascari Ecosse

De Ascari in kwestie komt uit 1997 en is dus al behoorlijk op leeftijd. Dit exemplaar zal tijdens een veiling in Parijs van de hand worden gedaan. Althans, als geïnteresseerden een interessant bod uitbrengen op de auto. Want deze Ecosse moet het vooral hebben van liefhebbers en verzamelaars. Een Ferrari- of Porsche-badge zit er nu eenmaal niet op.

De veilingmeesters denken dat de Ascari Ecosse een bedrag tussen de 155.000 euro en 195.000 euro gaat opleveren. Over exclusiviteit bestaat geen twijfel. Er bestaan slechts twee exemplaren van deze auto met het stuur aan de ‘goede’ kant. Dit is de ex van Klaas Zwart en in totaal werden negen stuks van de Ecosse geproduceerd, tussen 1997 en 2003.

Onder de motorkap zit een door Hartge aangepakte 4.4-liter V8 van BMW. De motor levert 304 pk en dat op een gewicht van 1.250 kg. Als je durft is er een topsnelheid van 320 km/u mogelijk. De veiling is aankomend weekend. Place your bets!

Fotocredit: Dirk de Jager / RM Sotheby’s