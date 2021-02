Deze nieuwe Lotus werd pas na 7 jaar (!) verkocht - Autoblog.nl

Je kunt natuurlijk de prijs verlagen van het product. Of volhouden en kijken of iemand bijt. Ook al duurt dat 7 jaar in het geval van deze Lotus Evora.

Lotus is met zijn straatauto’s vooral bekend van de Elise en de Exige. Er zijn en waren ook nog zat andere modellen. Neem de Esprit, de Europa en ook de Evora. Laatstgenoemde maakt nog altijd deel uit van het gamma. Maar of het ook echt een verkooptopper is?

Een Lotus-dealer in de Verenigde Staten heeft een wel heel interessant verhaal. In 2014 namen ze een gloednieuwe Evora in ontvangst. De auto zou deel uitmaken van de voorraad van het bedrijf. Wat de verkopende partij vermoedelijk niet dacht is dat de auto een enorme pijn in de kont zou zijn. Om het maar op z’n Amerikaans te houden.

Niemand had interesse in de inmiddels 7 jaar oude Lotus Evora. Althans, niet voor het prijskaartje waar deze sportauto voor werd aangeboden. Volgens Car & Driver moest de Lotus 90.000 dollar kosten. Steve Plona, de verkoper, weigerde de prijs aan te passen. Het was een protest tegen de mensen die wel interesse hadden, maar alleen in ruil voor een extreme korting.

Na 7 jaar is er eindelijk een koper gevonden voor de Lotus Evora. De nieuwe eigenaar heeft ongeveer 70.000 dollar moeten betalen voor de sportwagen. In al die tijd heeft de auto in de showroom van de dealer in Connecticut gestaan. De dealer liet de 3.5-liter V6 af en toe draaien, de Evora lag al die tijd aan een druppellader en de vloeistoffen werden vervangen. Alleen de banden en de synthetische olie zijn nog origineel. Dit laatste zal vervangen worden nadat de auto is ingereden. Daarvoor moet de Lotus eerst 1.000 mijl afleggen. Eind goed, al goed. De auto heeft nu een baasje en eindelijk mag de Lotus Evora na 7 jaar zijn benen strekken.