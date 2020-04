Wat maakt DS Automobiles nu DS Automobiles?

DS Automobiles is een nieuw automerk uit Frankrijk dat onderdeel is van de PSA Group. Wat maakt DS nu precies DS en hoe onderscheiden ze zich van anderen?

Wij maakten uitgebreid kennis met DS Automobiles door het huidige vlaggenschip van het merk als duurtester te rijden. In de eerste paar maanden van dit jaar hebben we een DS 7 Crossback in de virtuele Autoblog Garage gehad.

Met de strakke crossover reden we onder meer naar het hart van DS Automobiles in Parijs, Frankrijk. In bovenstaande video legt Ivo Groen, designchef bij DS, alles uit over het nieuwe merk.

De Nederlander gaf onder andere een rondleiding aan Wouter in de DS Studio in de Franse hoofdstad. De video die we destijds maakten kun je hieronder bekijken.