Vernieuwde Swift Sport: wat kost minder uitstoot en vermogen?

Suzuki maakt alle details en de prijs bekend van de Swift Sport met vernieuwde aandrijflijn.

Als onderdeel van de Autoblog Garage is de Swift Sport is inmiddels een vertrouwde verschijning op onze website. De B-segmenter met sportieve inborst is nu voorzien van een vernieuwde aandrijflijn. Suzuki deelt vandaag alle info over de Swift Sport, inclusief de Nederlandse prijs.

Mild Hybrid

Het belangrijkste verschil is dat de Swift nu beschikt over Mild Hybrid-techniek, of zoals Suzuki het noemt: Smart Hybrid-techniek. Concreet betekent dit dat de 1.4 Boosterjet hulp krijgt van een geïntegreerde startmotor (ISG) die gekoppeld is een aan 48V accu. De 14 sterke ISG fungeert niet alleen als startmotor, maar biedt ook ondersteuning tijdens het accelereren.

Minder vermogen

Als je gehoopt had op meer vermogen, moeten we je helaas teleurstellen. De auto beschikt opvallend genoeg juist over minder vermogen. Waar de Swift Sport eerst nog 140 pk had, zijn dat er nu 129. Het koppel van 230 Nm is wel gelijkgebleven, hoewel het maximum koppel bij een hoger toerental (2.500 toeren) geleverd wordt.

Meer gewicht

Het enige wat eigenlijk is gestegen is het gewicht. Dat is namelijk met 50 kg toegenomen. De auto blijft nog wel nipt onder de 1.000 kg met een gewicht van 995 kg. Ondanks dat zijn de prestaties die Suzuki opgeeft hetzelfde gebleven. Blijkbaar weet de ISG nog het een en ander te compenseren. De Swift zou dus niet minder swift moeten zijn.

Zelfde prijs

De prijs van de vernieuwde Swift Sport komt uit op €25.399. Voorheen koste de auto nagenoeg evenveel. De lagere uitstoot van de Swift Sport Smart Hybrid is helaas dus niet terug te zien in de aanschafprijs. Wel is de Suzuki wat rianter uitgerust, met standaard een uitgebreid pakket aan veiligheidssystemen en parkeersensoren achter.

Al met al is het een beetje een verrassende update: zaken waarvan je zou verwachten dat zouden veranderen bleven hetzelfde en vice versa. De auto is uiteindelijk vooral zuiniger en schoner geworden. De consequentie is wel dat de Swift Sport wat meer gewicht mee heeft gekregen.