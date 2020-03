DS 7 Crossback: Duurtester Afscheid

Onze periode met de DS Automobiles 7 Crossback zit erop. In deze video blikken we terug op de tijd die we hadden met deze duurtester.

We hebben een aantal maanden gereden met het vlaggenschip van DS Automobiles. Namelijk de DS 7 Crossback met de 225 pk sterke 1.6 THP benzinemotor. In bovenstaande video vatten we een aantal zaken samen. Bekijk ook onze andere video’s die we maakten met de luxe Fransoos. Zo gingen we onder andere met deze DS 7 naar het het hoofdkwartier van DS Automobiles.