Wat staat in de garage bij deze Heerenveense villa?

Deze kerstvilla heeft een verrassing in de garage staan.

Alsof we ’s winters beladen zijn onder een diep pak sneeuw, geeft deze villa in Friesland de kerstsfeer goed weer. Die fata morgana is snel voorbij, want de resterende gallery toont het grijze en grauwe Nederland dat we kennen tijdens de winterdagen. Maar wat kan ons dat huis nou schelen, de garage is waar we voor komen.

En de garage is niet verkeerd te noemen. Althans, de inhoud. De dubbele garage lijkt niet heel groot. Er kunnen twee auto’s geparkeerd worden en de huidige eigenaar heeft zeker iets exotisch in zijn garage staan. In de advertentie wordt niet gesproken over een verwarmde hellingbaan. Mocht dit niet zo zijn, dan is het nog lastig naar boven rijden met een achterwielaangedreven sportieveling.

De woning stamt uit 1997 en telt negen kamers. Aangezien de villa zich niet in de randstad begeeft koop je voor de vraagprijs van dik 1,2 miljoen euro behoorlijk wat ‘huis’. Er is onder meer een vrijstaand bijgebouw met daarin een zwembad én een wellnesruimte. Je kunt de advertentie hier bekijken.