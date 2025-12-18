Duitse onderzoekers slopen betrouwbaarheid van Tesla’s

”De Tesla-modellen stellen teleur”.

De ene na de andere rapportage laat zien: Tesla’s zijn onbetrouwbaar. Eén entiteit gelooft nog wel in de robuustheid van de EV’s en dat is Tesla zelf. Het immer betrouwbare TÜV uit Duitsland heeft de APK-resultaten van het afgelopen jaar in Duitsland geanalyseerd en komt tot de conclusie: Tesla’s stellen teleur.

De TÜV brengt ieder jaar een eigen rapport uit. Hierin kun je zien hoeveel exemplaren van een bepaald model zijn afgekeurd. Hier hangt de TÜV vervolgens een percentage aan. Er is dit jaar gekeken naar auto’s die twee tot drie jaar oud zijn.

Het beste jongentje van de klas is een verrassing. De Mini Cooper SE heeft de minste afkeuringen van alle EV’s in Duitsland. Slechts 3,5 op de 100 Cooper SE’s kwam niet door de keuring. Ook de Audi Q4 e-tron, Fiat 500e en BMW i3 worden nauwelijks afgekeurd.

Afkeuringspercentage van Tesla

Helemaal onderaan het lijstje vinden we de Tesla Model 3 en Model Y. De kleinste van de twee scoort al niet geweldig met een afkeuringspercentage van 13,1 procent. Dat is 0,1 procent slechter dan de Dacia Spring.

De Model Y presteert nog slecht bij de keuring. Maar liefst 17,3 procent had grote gebreken. Daarmee kwam bijna 1 op de 5 Duitse Model Y’s niet door de keuring.

Waar zitten de gebreken bij de Tesla’s?

De afgelopen twee jaar was de Model 3, de zwakste schakel in het TÜV-rapport. Nu is dat dus de Model Y. Volgens de Duitse auto-organisatie zitten de zwakke punten vooral bij de koplampen, remschijven en as-ophanging. Naast ontwerpfouten speelden tekortkomingen in service en onderhoud ook een rol volgens de TÜV.

Is er dan alleen maar slecht nieuws voor Tesla? Nee. Joachim Bühler, directeur van de TÜV-vereniging, ziet dat Tesla-rijders hun auto’s meer gebruiken dan gemiddeld. De Tesla’s zijn daarom ”perfect geschikt voor lange afstanden”, aldus Bühler. Helaas komt er een maar. “Desondanks stellen de Tesla-modellen teleur in het TÜV-rapport. Andere voertuigen met een vergelijkbare of zelfs hogere kilometerstand presteren aanzienlijk beter.”

Resultaten TÜV-onderzoek

Model Afkeuringspercentage Mini Cooper SE 3,5 Audi Q4 e-tron 4 Fiat 500e 4,2 BMW i3 4,6 Renault Twingo ZE 4,6 Hyundai Kona Electric 4,8 Hyundai Ioniq 5 4,9 Volkswagen ID.3 5,5 Volkswagen ID.4/ID.5 6,1 Volkswagen e-Up 6,9 Peugeot e-208 7 Renault Zoe 8,1 Opel Corsa-e 8,4 Opel Mokka-e 8,6 Skoda Enyaq 9,1 Dacia Spring 13 Tesla Model 3 13,1 Tesla Model Y 17,3

Foto: Tesla Model S Signature Performance gespot door @paul_ammerlaan

Bron: TÜV

