Dikke Volvo S60 Polestar op Marktplaats heeft de enige juiste kleur

Maar is de prijs ver genoeg gezakt om hem begeerlijk te maken?

”De S60 Polestar is pure porno op wielen”, aldus Chief Tyre Smoker @wouter in 2012. Het enige probleem destijds aan de speciale sedan was de vraagprijs. Inmiddels zijn we bijna veertien jaar verder. Is de extra dikke Volvo nu wel te betalen?

We vinden dit knalblauwe exemplaar op Marktplaats. Met deze ‘Rebel Blue’-lakkleur weten de kenners direct over welke Volvo het gaat en dat het geen S60 voor een aardrijkskundeleraar is. Dit is de Polestar-versie: eentje met een 2,0-liter vierpitter 367 pk en 470 Nm naar alle vier de wielen stuurt. Een sportonderstel en speciale instellingen voor het ESP zorgen voor een heerlijk stuurgevoel. Schakelen gaat via een achttraps automaat die je kunt bedienen via de schakelflippers achter het stuur.

Ondanks het sportieve karakter is de S60 nog altijd van vele luxe gemakken voorzien. Zo zit er adaptive cruise control op, maar ook een DAB+-radio, een achteruitrijcamera, verwarming in het stuur en de voorstoelen, een navi en elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie.

De S60 Polestar op Marktplaats

Het exemplaar op de koop- en verkoopwebsite is aan het einde van 2016 gebouwd. In 2021 werd de Volvo op Nederlandse platen gezet. Volgens de dealer is er 59.216 kilometer mee gereden. Ik durf te zeggen dat de Volvo dus nog wel even mee kan.

Zoals gezegd was de nieuwprijs van deze S60 niet mals. Hij kostte eind 2016 bijna 75.000 euro. De Volvo S60 Polestar die nu op Marktplaats te koop staat, moet 37.950 euro opleveren. Iets meer dan de helft van de cataloguswaarde dus. De Volvo staat nu op winterbanden, maar je krijgt er van de dealer uit Hoogeveen gratis een set zomerbanden bij.

Heb je liever geen smurfblauwe S60 of moet er per se een zescilinder in liggen? Er staat ook een zwart exemplaar met het drieliterblok op Marktplaats voor precies hetzelfde bedrag. Bekijk hieronder wat een iets jongere Wouter destijds van de bijzondere S60 vond.