Dit moest dé Mercedes worden voor alleenstaande papa’s

En natuurlijk ook voor de mama's.

Een rivaliserend automerk uit praktisch dezelfde regio pronkt er in zijn slogan misschien mee dat het zo’n technisch onderlegd bedrijf is, bij Mercedes-Benz zijn de techneuten ook niet van gisteren. Sterker: dat waren ze eigenlijk nooit. Hiervan is het F100 Concept, dat in 1991 tijdens de Auto Show in Detroit werd gelanceerd, het levende bewijs. De auto staat tegenwoordig in een museum, maar zijn invloed vinden we nog altijd terug in moderne auto’s.

Op het eerste gezicht oogt het studiemodel mogelijk wat ongemakkelijk, dankzij zijn merkwaardig ontworpen carrosserie, op verschillende vlakken is de F100 een vooruitstrevend apparaat.

Laten we om te beginnen eens de aandrijflijn onder de loep nemen. Omdat de F100 de eerste in een lange reeks van onderzoeksvoertuigen was, werd de auto door de ontwikkelaars van de Duitse automaker gebruikt om uit te vinden welke krachtbron of brandstof het in de toekomst wilde gebruiken. Uiteindelijk landde Mercedes op de 2,6-liter V6 (M112), gelegen in een hoek van 90 graden. Het was voor het eerst dat deze later vrij bekende motor in een Mercedes terechtkwam. In het proces overwoog Mercedes om de auto op waterstof te laten rijden. De F100 had een drietrapsautomaat, waardoor de ongeveer 200 pk van de zescilinder naar de voorwielen werd gestuurd.

De aandrijflijn is echter een van de minst interessante aspecten van het concept. Het interieur, bijvoorbeeld, is reuze eigenaardig. Mercedes had hier een stoelopstelling van 1+2+2 gemaakt, waardoor het een soort verlengde McLaren F1 – die toen nog niet bestond – was. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht had Mercedes de enkele voorstoel niet voor het esthetische effect voorin de auto geplaatst. Nee, het diende een heel specifiek doel. Volgens Mercedes was uit onderzoek gebleken dat er, gemiddeld, ongeveer 1,3 personen per keer in een auto rijden. Bescherming van de bestuurder was dus van groot belang. Zodoende werd zijn/haar stoel naar het midden verplaatst en kreeg de bestuurder ter bescherming voldoende veiligheidsmiddelen om zich heen, in het geval van een ongeluk.

Veiligheid was voor de F100 Concept sowieso een belangrijk aandachtspunt. Naast nadrukkelijke bescherming van de bestuurder kreeg de auto nog tal van dergelijke features om de veiligheid te waarborgen. Mercedes plaatste meer dan 25 jaar geleden al voorlopers van systemen als blind spot assistant, automatic lane keeping en autonome cruise control – iets dat dankzij het implementeren van radars in de voor- en achterbumpers mogelijk was – in de auto. Tevens had de auto een systeem waarmee files ontweken konden worden en kon de F100 zelfstandig een noodsignaal uitzenden wanneer dat nodig was. Dit is te zien in het filmpje hieronder, rond 2:30.

Het moge duidelijk zijn dat de F100 volgepropt is met allerlei interessante techniek, maar we hebben zeker nog niet alles gezien. Mercedes voorzag bijvoorbeeld dat er mettertijd steeds meer nadruk gelegd ging worden op technologie in auto’s. Hierom had het niet alleen een computer in de auto verwerkt, maar ook een mobiele faxmachine en een telefoon die met de stem bestuurd kon worden. Daarbij zat er een satellietnavigatie in de F100 en had de auto een achteruitrijcamera. Het zijn allemaal zaken die later op grote schaal in productieauto’s terecht zullen komen. Een ander goed voorbeeld hiervan zijn ook de koplampen met xenon-verlichting. Een aanzienlijk deel van de elektrische systemen kreeg zijn stroom van de zonnepanelen op het dak van de auto, die zich meer dan 2 meter over de wagen uitstrekten.

Wanneer we tenslotte het ontwerp van de F100 nog beter proberen te ontdekken, zijn het de deuren en het dakwerk waarnaar onze ogen voornamelijk afdwalen. De voordeuren zwenken als het ware naar buiten, terwijl de achterdeuren juist schuifbare exemplaren zijn. Alles bij elkaar maakt het de auto een waardig concept, dat Mercedes hierom met recht een prominente positie in zijn eigen collectie heeft gegeven.