Het Volvo-broertje is het duidelijk niet eens met de nieuwe regels.

Ook de komende generaties Europese autoliefhebbers zullen weten wat een nokkenas, downpipe en bougie zijn. De verbrandingsmotor mag, in gereguleerde vorm, blijven bestaan in de EU. Het besluit kan op goedkeuring van verschillende autofabrikanten rekenen, maar er zijn ook tegenstanders.

Eén van die tegenstanders is Polestar. Het Geely-merk dat je kent van Volvo, gebruikt na de geweldige Polestar 1 geen plofmotoren meer. De EV-bouwer hoopte dat andere merken hier ook voor zouden gaan. Door de nieuwe EU-regels is dat niet het geval. En daar balen ze bij Polestar van.

Het Zweedse/Chinese automerk laat zelfs haar woede blijken. Polestar bestickerde een aantal Polestar 4’s. De stickers zorgen voor de tekst ‘Polestar, Still committed, Still Electric’ op de flanken van de auto’s. Vervolgens ging het konvooi naar Brussel. De auto’s reden in een stille stoet voorbij aan het gebouw waar de Europese Commissie geposteerd is. Weer eens wat anders dan een snelwegblokkade.

Niet alleen voor het klimaat

Polestar-baas Michael Loscheller licht het protest toe op LinkedIn. ”Een auto op fossiele brandstof die in 2035 wordt gebouwd, kan twintig jaar later nog steeds vervuilend zijn. Van een duidelijke doelstelling van 100 procent emissievrij naar 90 procent gaan lijkt misschien een kleine stap, maar als we nu terugkrabbelen, schaden we niet alleen het klimaat. We schaden ook het concurrentievermogen van Europa.”

Ook onze economie wordt beter van een Europese Unie zonder nieuwe benzinemotoren, volgens de CEO: ”Elektrificatie zal de komende decennia welvaart en banen creëren. Terugkrabbelen zou het tegenovergestelde effect hebben: het verlengt de levensduur van verouderde industrieën met een paar korte jaren, terwijl de rest van de wereld vooruitgang boekt.”

Europeanen lusten wel een EV

Daarom is het nu tijd voor actie, volgens hem. Het argument dat inwoners van de EU geen elektrische auto willen, is nonsens. ”Schone, elektrische oplossingen zijn beschikbaar en worden alom toegepast. Europa heeft geen vraagprobleem, maar een vertrouwensprobleem. Bij Polestar blijven we ervan overtuigd: elektrisch is de enige weg vooruit, en we zeggen nee tegen verbrandingsmotoren.”

Een mooi betoog, maar ik vrees dat het niets gaat veranderen aan de versoepelde regelgeving. En nu, hup aan het werk Polestar, want er moet een EV komen die maximaal 4,2 meter lang is.