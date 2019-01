Ferrari-motor is perfecte decoratie voor in huis

Scoor één van de lekkerste moderne V12's in huis.

De atmosferische V12 is stervende, dat moge duidelijk zijn. Als er één automerk is die vandaag de dag nog geweldige twaalfcilinders bouwt is het Ferrari wel. Je kunt er binnenkort eentje in de woonkamer zetten, want dit exemplaar gaat geveild worden.

Het gaat hier om een 6.3-liter V12 uit de Ferrari FF. De motor kennen we vandaag de dag van de 812 Superfast, al is het blok in deze Ferrari 6.5 liter groot. De 6.3-liter motor die geveild gaat worden is een directe aankoop van Ferrari geweest. Het blok heeft 12.000 kilometer gelopen en werd gebruikt als testexemplaar. De V12 lag gelepeld in FF prototypes die jaren geleden in en om Maranello reden.

De motor is compleet en kan in principe in een auto geplaatst worden. Het blok staat op een standaard en kan naar wens ook fungeren als decoratie in huis. De V12, die 660 pk en 683 Nm koppel levert, zal worden aangeboden zonder minimumbedrag. Veilinghuis RM Sotheby’s laat niet weten wat de FF-motor eventueel kan gaan opleveren.