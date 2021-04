Hofele HG63 Sport doet het beter dan Mercedes - Autoblog.nl

De prijs van de Hofele HG63 Sport suggereert die gedachte wel.

De Mercedes-Benz G-Klasse begint een karikatuur van zichzelf te worden. In de jaren ’90 en vroege jaren ’00 was de SUV van Mercedes nog cool. De werkpaarden werden mondjesmaat verkocht en de écht rijken kochten een door AMG omgebouwd exemplaar. Tegenwoordig verkoopt de auto beter dan ooit. Met name de AMG-versie is erg populair voor de Nouveau Riche.

Omdat er zoveel G63’s zijn, zijn er ook enorm veel tuners die zich erom bekommeren. Het is toch een auto met veelvermogende klanten die allemaal erg uniek willen zijn. Natuurlijk staat Brabus klaar om al je foute dromen te realiseren. Maar echt uniek is zo’n G-Klasse uit Bottrop ook niet meer. Dan kun je je altijd nog wensen tot Topcar en Mansory voor als je echt alle smaak uit je lichaam heb gewerkt.

Hofele HG63 Sport

Er is ook een tussenoplossing in de vorm van deze Hofele HG63 Sport. Hofele was voorheen een Volkswagen-Audi tuner, maar kwam erachter dat het beter geld verdienen is met Mercedes-producten. Hofele is meestal vrij subtiel en richt zich meer op het luxe en chique aspect van een auto, in plaats van sportiviteit. Behalve dan bij deze Hofele HG63 Sport, dus.

Aparte kenmerken

Het eindresultaat is niet heel verkeerd, maar kent een paar aparte kenmerken. Ten eerste de ‘H’ in de grille. Wie gaat in hemelsnaam een van de meest prestigieuze logo’s (de driepuntige ster) vervangen voor een cartooneske H? Oh, en wat te denken van de koolstofvezel reservewielhouder? Verdere uiterlijke wijzigingen van de Hofele HG63 Sport zijn de 24 inch gesmede lichtmetalen velgen, de elektrisch bedienbare sidesteps en de vele koolstofvezel details.

Interieur

Het interieur van de Hofele HG63 Sport is wel erg bijzonder. Uiteraard is al het Designo-leder eruit getrokken. De Duitsers hebben het interieur helemaal opnieuw aangekleed met nóg fraaier leder, hoogpolig tapijt en alcantara hemelbekleding. Om de inzittenden thuis te laten voelen, is alles in stemmig rood uitgevoerd. Bijzonder zijn de twee separate stoelen, in plaats van een achterbank.

Prijs Hofele HG63 Sport

Over de motor wordt met geen woord gerept. Alleen de uitlaat heeft een speciale klep waardoor deze nog meer decibellen produceert. Dan horen mensen je aankomen rijden, wel zo prettig.

De prijs is niet mals, de Hofele HG63 Sport zoals je ‘m op de afbeeldingen ziet kost zo’n 300.000 euro, vóór belastingen.