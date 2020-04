Hofele E53 AMG Cabrio gaat vol op luxe

Dat is verrassend, de Hofele E53 AMG Cabrio neigt meer naar chic, dan naar sportiviteit.

Tuning bestaat eigenlijk al sinds de eerste auto’s rondreden. Een auto bestaat uit enorm veel onderdelen. Als je daar een paar belangrijke onderdelen significant verbetert, krijg je een betere auto. Althans, dat is de gedachte.

Linksback

In de praktijk pakt dat niet altijd even goed uit. Daarom moet je vaak bij tuners selectief te werk gaan en niet als een linksback van een eredivisieclub alle onderdelen bestellen en op het duurste topmodel laten zetten.

Chiquer

Bij Hofele geven ze vandaag het goede voorbeeld. Men is dit keer niet gegaan voor de dikste of sportiefste variant, maar een wat chiquere auto. De basis is geen C63 AMG of AMG GT, maar een E53 AMG Cabrio 4Matic. Het doel van Hofele was om deze auto nog iets chiquer te maken, niet zozeer sportiever.

Peacock Blue

Om te beginnen is de auto gespoten in Peacock Blue metallic, een uistekende kleur voor een vierzits cabriolet. Het exterieur wordt ‘verrijkt’ met wat pianozwarte en chromen details, waaronder de ‘hockeystick’ en versieringen boven de luchtinlaat op de voorbumper. De Hofele-grille is natuurlijk een Panamericana-grille zoals de ‘echte’ AMG-modellen deze hebben. Alleen die enorme ‘H’ moet je even niet meebestellen.

Chromen spegelkappen

Wat je beter ook niet mee kan bestellen zijn de chromen spiegelkappen. De mat aluminum spiegels op een Audi S-model zijn tot daar aan toe, maar chromen kappen is altijd een no-go. Ook de chromen strip over het midden van de motorkap hoeft wat ons betreft niet besteld te worden.

21″ velgen

De velgen mogen dan zeker wel besteld worden. Natuurlijk, ze zijn een tikkeltje te groot. Maar het feit dat het geen mat-bronzen concave wielen zijn, maakt het een hoop goed. De wielen konden we voor het eerst zien op de EQC van een paar weken geleden. Ze zijn in dit geval 21″ groot en uitgevoerd in hoogglans zilver.

Interieur

In het interieur is de Hofele E53 AMG Cabrio ook op chic gegaan. Het beige leder contrasteert geweldig met de blauwe lak. Als het werkt op een Bentley Azure of Rolls-Royce Corniche, moet het ook werken op een grote Mercedes-Benz cabriolet. De bekleding is voorizen van een patroontje, logootjes en blauwe piping.

Salon van Genève

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Hofele E53 AMG Cabrio tijdens de Salon van Genève onthuld zou worden. Daar is het echter niet van gekomen, waardoor men alsnog de auto bekendmaakt. Mocht je er eentje willen, moet je snel zijn: want Hofele heeft één exemplaar gemaakt en daar blijft het ook bij. Hopelijk zet de auto wel aan tot een nieuwe trend om auto’s chiquer aan te gaan kleden in plaats van de misplaatste faux-sportiviteit die nu domineert in de branche.