Wat zijn autoleningen duur zeg!

Poh, geld lenen voor een auto is tegenwoordig behoorlijk aan de prijs.

Geld lenen, dat doe je alleen voor een huis. Deze typisch Nederlandse houding is iets wat veel ouders meegeven aan hun kinderen. En in vele opzichten is dit niet zo gek. Terwijl in veel andere landen geld lenen voor een auto doodnormaal is, zie je Nederlanders toch sneller voor gewoon cash kiezen. Dat komt vooral doordat de rentetarieven in ons land nooit super aantrekkelijk waren.

Geld lenen voor een auto

Een paar jaar geleden toen de rente historisch laag stond kon je daar nog wat van vinden. Maar nu is het eigenlijk zo klaar als een klontje. Geld lenen voor een auto is een peperdure aangelegenheid. Door de stijgende rente is het totaal niet aantrekkelijk om een lening af te sluiten voor een nieuwe of gebruikte auto.

Er zit wel een groot verschil tussen geldverstrekkers. Je hebt zeg maar de keuze uit duur of nog duurder. Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt namelijk dat een lening bij een kredietverstrekker vaak goedkoper is. Bovendien is de auto vaak het onderpand als je een lening aangaat via de autodealer, terwijl dit bij een kredietverstrekker niet het geval is.

In het onderzoek komt naar voren dat in ruim 65 procent van de gevallen geld lenen bij een kredietverstrekker goedkoper is. Dat betekent dat het toch in bijna 35 procent van de gevallen zo is dat de dealer een goedkopere autofinanciering biedt. Dan moet je alsnog even opletten. Je hebt bijvoorbeeld te maken met een verplichte slottermijn en/of een aanbetaling van de auto.

Rente

Maar wat is de rente van zo’n lening als je bij de dealer koopt? Ga er even voor zitten. Op basis van een looptijd van 60 maanden variëren leningen van 4,9% voor een Renault Clio van € 22.795 tot 9,99% (!) voor een Audi A3 van € 37.620. In dat laatste geval kost die A3 dan geen 37 mille, maar ruim 47 mille. De meeste leningen variëren tussen de 5 en 9% rente.

Om de inflatie onder controle te krijgen is het niet ondenkbaar dat de ECB met nog meer renteverhogingen komt dit jaar. Daardoor bestaat de kans dat je meer dan 10% rente moet gaan betalen voor een autolening.

Wijze raad

Nu ga ik even op de stoel van een verstandige ouder zitten. Doe het lekker niet. Een lening afsluiten voor een auto is in deze tijd totaal niet aantrekkelijk. Als je het geld niet hebt voor je gewilde droomauto spaar dan nog even door. Of doe een concessie en koop een voordeliger exemplaar. Succes! Disclaimer voor alle instanties: dit is geen financieel advies.