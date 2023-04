Onderzoek: Leaserijders vinden EV te duur

Dat hadden we niet gedacht. Leaserijders vinden een EV te duur…

In het kader van ‘het is onderzocht, dus het is waar’; leaserijders vinden een EV te duur. Daarom kiezen ze liever voor een auto met een traditionele verbrandingsmotor, of in het meest vooruitstrevende geval een hybride.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen waar Nu.nl over schrijft. Het zijn vooral de stimuleringsmaatregelen va de overheid die ervoor zorgen dat elektrische auto’s nu nog relatief vaak worden gekozen door leaserijders

Maar als die verdwijnen, is de animo voor een EV ook een stuk lager, vreest de VNA…

Leaserijders vinden EV te duur

En die maatregelen gaan verdwijnen en snel ook. In 2025 vervalt namelijk de regeling dat EV’s worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. En dan wordt elektrisch rijden een duur geintje, zeker met het gewicht van de gemiddelde EV.

Hierdoor is de kans volgens de Vereniging zeer groot dat leaserijders liever voor een goedkopere tweedehands auto of een benzine-leasert gaan in plaat van voor een milieuvriendelijke EV. Zeker de leaserijders met een relatief laag inkomen. Die geven hun centen liever ergens anders aan uit, is de verwachting.

En op zich is dat begrijpelijk. Een nieuwe EV is namelijk gewoon nog steeds hartstikke duur. De gemiddelde prijs voor een volledig elektrische auto was vorig jaar 53.000 euro, tegenover 40.000 euro voor een auto met een plofmotor. En voor dat verschil kun je een heleboel keer tanken.

Kortom, de meeste leaserijders geven dus geen moer om het klimaat, maar willen alleen maar zo goedkoop mogelijk hun kilometers maken.

En dan gaan wij nu doen alsof we daar héél verrast over zijn…